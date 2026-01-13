Inter - Lecce w 16. kolejce Serie A. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 14 stycznia 2026 godz. 20:45
14 stycznia 2026 o 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie Inter, lider tabeli z 43 punktami, wraca do gry po ostatnim remisie 2:2 z Napoli i chce umocnić się na szczycie ligi. Nerazzurri, mocni zarówno ofensywnie jak i defensywnie, mierzą się z Lecce, które zajmuje 16. miejsce i walczy o utrzymanie, mając problemy z kreowaniem sytuacji i zdobywaniem punktów na wyjazdach. W dotychczasowych ostatnich sześciu starciach Inter nie przegrał z Lecce, często dominując spotkania. Gospodarze są zdecydowanymi faworytami tego pojedynku, choć trener może wprowadzić kilka zmian w składzie, a Piotr Zieliński liczy na swój udział w meczu. Zapraszamy na relację na żywo.