Spektakularne gole w walce o mundial. TOP 5 trafień, które zachwyciły kibiców [WIDEO]

Piątkowe mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 dostarczyły kibicom prawdziwych emocji. Nie brakowało trafień, które zmieniały losy meczów i zapadały w pamięć kibiców. Od efektownych strzałów z dystansu po precyzyjne wykończenia w polu karnym. Zobacz TOP 5 najpiękniejszych goli dnia.

W piątkowych eliminacjach do MŚ 2026 nie brakowało efektownych trafień. Sensacyjną bramkę zdobył Jake Grech, dając Malcie zwycięstwo nad Finlandią, największą niespodziankę dnia. Pełen dramatyzmu był też mecz Chorwacji z Wyspami Owczymi, w którym gole Josko Gvardiola, Nikoli Vlasića i Petara Musy zapewniły pewną wygraną, a kibice nie mogli narzekać na brak wrażeń.

Pozostałe spotkania zakończyły się wynikiem:

Gibraltar - Czarnogóra 1:2 (1:2)

Luksemburg - Niemcy 0:2 (0:0)

Polska - Holandia 1:1 (1:0)

Słowacja - Irlandia Północna 1:0 (0:0)

Pełne mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.

