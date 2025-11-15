Spektakularne gole w walce o mundial. TOP 5 trafień, które zachwyciły kibiców [WIDEO]

W piątkowych eliminacjach do MŚ 2026 nie brakowało efektownych trafień. Sensacyjną bramkę zdobył Jake Grech, dając Malcie zwycięstwo nad Finlandią, największą niespodziankę dnia. Pełen dramatyzmu był też mecz Chorwacji z Wyspami Owczymi, w którym gole Josko Gvardiola, Nikoli Vlasića i Petara Musy zapewniły pewną wygraną, a kibice nie mogli narzekać na brak wrażeń.