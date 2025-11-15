Reprezentacje walczą o upragniony awans. TOP 5 parad, które zatrzymały pewne gole [WIDEO]
Reprezentacje wciąż toczą zaciętą walkę o miejsce na mundialu, a piątkowa seria spotkań eliminacji MŚ 2026 dostarczyła kibicom wielu emocji. Nie zabrakło niespodzianek i efektownych trafień, jednak to bramkarze w kilku meczach odegrali kluczowe role. Ich interwencje często decydowały o losach rywalizacji. Zobacz zestawienie najciekawszych i najważniejszych parady z piątkowych spotkań kwalifikacyjnych.
Największą sensacją dnia okazała się porażka Finlandii, która niespodziewanie uległa Malcie 0:1. Wynik ten miał bezpośrednie przełożenie na sytuację w polskiej grupie. Reprezentacja Polski już przed starciem z Holandią wiedziała, że niezależnie od wyniku zapewniła sobie udział w marcowych barażach.
Biało-czerwoni zakończyli spotkanie na PGE Narodowym remisem 1:1, choć po bramce Jakuba Kamińskiego schodzili na przerwę z prowadzeniem. Holendrzy odpowiedzieli trafieniem Memphisa Depaya tuż po wznowieniu gry.
Pozostałe spotkania zakończyły się wynikiem:
Chorwacja - Wyspy Owcze 3:1 (1:1)
Gibraltar - Czarnogóra 1:2 (1:2)
Luksemburg - Niemcy 0:2 (0:0)
Słowacja - Irlandia Północna 1:0 (0:0)
Pełne mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.