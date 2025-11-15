TOP 5 interwencji bramkarzy eliminacji mistrzostw świata 2026 z 14.11.25. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentacje walczą o upragniony awans. TOP 5 parad, które zatrzymały pewne gole [WIDEO]

Reprezentacje wciąż toczą zaciętą walkę o miejsce na mundialu, a piątkowa seria spotkań eliminacji MŚ 2026 dostarczyła kibicom wielu emocji. Nie zabrakło niespodzianek i efektownych trafień, jednak to bramkarze w kilku meczach odegrali kluczowe role. Ich interwencje często decydowały o losach rywalizacji. Zobacz zestawienie najciekawszych i najważniejszych parady z piątkowych spotkań kwalifikacyjnych.