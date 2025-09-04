Hajto o decyzjach Grosickiego: "Nie można robić czterech pożegnań"

Według byłego reprezentanta, Kamil Grosicki zbyt wcześnie ogłosił rozstanie z kadrą. - Ja bym na jego miejscu wytrzymał ciśnienie i nie kończył kariery w reprezentacji tak szybko. Mając taką formę, zawsze jest się do dyspozycji selekcjonera. Nie możemy robić tak, że co chwilę żegnamy się i wracamy. Ale Kamil to wyjątkowa postać - piłkarz, który w szatni nie pęka i daje zespołowi ogromnie dużo - podkreślił Hajto.

Nie można robić czterech pożegnań

- To wielka jakość i piłkarz potrzebny i na boisku, i w szatni - podkreślił Hajto.

Nowa era, stare nazwiska

Powrót Grosickiego zbiega się z początkiem nowego rozdziału w reprezentacji Polski. We wrześniu drużynę poprowadzi po raz pierwszy Jan Urban. Doświadczony trener od razu stanął przed trudnym zadaniem - biało-czerwoni zainaugurują eliminacje mistrzostw świata 2026.

Najpierw 4 września Polska zmierzy się w Rotterdamie z faworyzowaną Holandią, a trzy dni później, 7 września, zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finlandią. To właśnie te dwa mecze mają dać odpowiedź, w jakim kierunku podąży drużyna po nieudanym Euro w Niemczech.

Doświadczenie w cenie

Urban postawił na mieszankę młodości i rutyny, a powrót Grosickiego wpisuje się w ten plan. Doświadczony skrzydłowy ma nie tylko wspierać ofensywę, ale też pełnić rolę lidera w szatni, która przechodzi przebudowę po zmianie selekcjonera.

Hajto zwraca uwagę, że "Turbo Grosik" jest piłkarzem, który nigdy nie ucieka od odpowiedzialności. - W ciężkich chwilach bierze grę na siebie. Taki zawodnik w eliminacjach będzie reprezentacji niezwykle potrzebny.

Reprezentacja Polski podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą Beata Zawadzka East News

Kamil Grosicki Foto Olimpik AFP