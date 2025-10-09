Zwycięstwo Polaków nie wystarczyło. Rzucają nazwiskami, w kontrze do Bońka
Piłkarze reprezentacji Polski, chociaż wygrali 1:0 z Nową Zelandią w meczu towarzyskim, to dali trenerowi Janowi Urbanowi sporo materiału do analizy, a ekspertom niemniej materiału do komentowania. Po ostatnim gwizdku sędziego największym optymizmem wykazał się Zbigniew Boniek, ale nie brakowało też mniej przyjemnych słów. Padły konkretne nazwiska.
Jan Urban zapisał na swoim koncie kolejne zwycięstwo w roli selekcjonera reprezentacji Polski, chociaż styl gry biało-czerwonych w towarzyskim meczu z Nową Zelandią pozostawił wiele do życzenia.
Sam opiekun polskiej kadry jest świadomy tego, że spotkanie rozgrywane na Stadionie Śląskim nie było najprzyjemniejsze dla oka, a nie brakuje głosów od ekspertów, którzy zwrócili uwagę na inne mankamenty biało-czerwonych. Głos zabrał m.in. Mateusz Borek, który na antenie "Kanału Sportowego" wyliczał, kto jego zdaniem mógł zaprezentować się lepiej.
Eksperci grzmią po meczu Polaków z Nową Zelandią. "Spodziewałem się więcej"
- Pierwsza połowa do zapomnienia, bo tam przez przede wszystkim kibiców. Natomiast to bardzo cenne doświadczenie i cenna lekcja dla sztabu trenerskiego. Ja sądzę, że trenerzy spodziewali się zupełnie innej postawy (…) Kto mnie zawiódł dzisiaj? Spodziewałem się więcej po Krzyśku Piątku, biorąc pod uwagę jego dyspozycję w egzotycznym futbolu. Więcej chcę od Sebastiana Szymańskiego, zdecydowanie niż ten jeden strzał niecelny - no i Przemek Frankowski... - wyliczał komentator "TVP Sport".
O wiele bardziej optymistycznie do sprawy podchodzi z kolei Zbigniew Boniek, który po takim występie biało-czerwonych spodziewa się gładkiego zwycięstwa na wyjeździe z Litwą i uspokaja kibiców.
- 1-0 Teraz będzie 3/4-0 w Kownie!Ps. Piękny gol Zielińskiego i dobry debiut Ziółkowskiego ( najlepszy w drużynie) …. Spokojnie - napisał były prezez PZPN na platformie "X".
To jednak nie oznaczało końca rozliczeń reprezentantów Polski. Łukasz Wiśniowski, który przez lata związany był z polską kadrą, pracując dla PZPN, postanowił skupić się na Jakubie Piotrowskim i nie były to dobre wieści dla pomocnika.
- Jest ważna rzecz, jeśli chodzi o tę negatywną weryfikację i o newralgiczną pozycję numer "6". Dzisiaj Jakub Piotrowski, po raz kolejny nie zdał egzaminu na tej pozycji. Wiem i mówiłem o tym, że Jan Urban stara się w nim zobaczyć kogoś, kto będzie alternatywą na tej pozycji, a niestety nie spełniał tych parametrów, na które Jan Urban zwraca uwagę - przyspieszanie gry, utrzymywanie się przy piłce - dzisiaj bardzo dużo strat, jakby on nie do końca ogarniał "geografię boiska"... Jakby nie widział, że ma piłkarza za plecami, jaka jest sytuacja o przeciwnika... - wyliczał na antenie "meczyków".
Spotkanie Polski z Litwą odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.