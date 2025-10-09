Zwycięstwo Polaków nie wystarczyło. Rzucają nazwiskami, w kontrze do Bońka

Jan Urban zapisał na swoim koncie kolejne zwycięstwo w roli selekcjonera reprezentacji Polski, chociaż styl gry biało-czerwonych w towarzyskim meczu z Nową Zelandią pozostawił wiele do życzenia.

Sam opiekun polskiej kadry jest świadomy tego, że spotkanie rozgrywane na Stadionie Śląskim nie było najprzyjemniejsze dla oka, a nie brakuje głosów od ekspertów, którzy zwrócili uwagę na inne mankamenty biało-czerwonych. Głos zabrał m.in. Mateusz Borek, który na antenie "Kanału Sportowego" wyliczał, kto jego zdaniem mógł zaprezentować się lepiej.

Eksperci grzmią po meczu Polaków z Nową Zelandią. "Spodziewałem się więcej"

- Pierwsza połowa do zapomnienia, bo tam przez przede wszystkim kibiców. Natomiast to bardzo cenne doświadczenie i cenna lekcja dla sztabu trenerskiego. Ja sądzę, że trenerzy spodziewali się zupełnie innej postawy (…) Kto mnie zawiódł dzisiaj? Spodziewałem się więcej po Krzyśku Piątku, biorąc pod uwagę jego dyspozycję w egzotycznym futbolu. Więcej chcę od Sebastiana Szymańskiego, zdecydowanie niż ten jeden strzał niecelny - no i Przemek Frankowski... - wyliczał komentator "TVP Sport".

O wiele bardziej optymistycznie do sprawy podchodzi z kolei Zbigniew Boniek, który po takim występie biało-czerwonych spodziewa się gładkiego zwycięstwa na wyjeździe z Litwą i uspokaja kibiców.

- 1-0 Teraz będzie 3/4-0 w Kownie!Ps. Piękny gol Zielińskiego i dobry debiut Ziółkowskiego ( najlepszy w drużynie) …. Spokojnie - napisał były prezez PZPN na platformie "X".

To jednak nie oznaczało końca rozliczeń reprezentantów Polski. Łukasz Wiśniowski, który przez lata związany był z polską kadrą, pracując dla PZPN, postanowił skupić się na Jakubie Piotrowskim i nie były to dobre wieści dla pomocnika.

- Jest ważna rzecz, jeśli chodzi o tę negatywną weryfikację i o newralgiczną pozycję numer "6". Dzisiaj Jakub Piotrowski, po raz kolejny nie zdał egzaminu na tej pozycji. Wiem i mówiłem o tym, że Jan Urban stara się w nim zobaczyć kogoś, kto będzie alternatywą na tej pozycji, a niestety nie spełniał tych parametrów, na które Jan Urban zwraca uwagę - przyspieszanie gry, utrzymywanie się przy piłce - dzisiaj bardzo dużo strat, jakby on nie do końca ogarniał "geografię boiska"... Jakby nie widział, że ma piłkarza za plecami, jaka jest sytuacja o przeciwnika... - wyliczał na antenie "meczyków".

Spotkanie Polski z Litwą odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Relacja tekstowa prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Piotr Zieliński strzelił jedyną bramkę w konfrontacji Polaków z Nowozelandczykami Marcin Golba AFP

Jan Urban podczas meczu reprezentacji Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News