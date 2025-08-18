Zwrot ws. reprezentanta Polski, nagłe wieści dla Urbana. Wszystko przed kluczowymi meczami

Jan Bednarek po ośmiu latach spędzonych na Wyspach Brytyjskich zmienił ostatnio klubowe barwy i trafił do innego zakątka Europy, opuszczając Southampton i wiążąc się kontraktem z FC Porto.

Obrońca zadebiutował w towarzyskim starciu z Atletico Madryt, a następnie wyszedł też w pierwszej jedenastce "Smoków" na inauguracyjne ligowe starcie z Vitorią Guimaraes - i choć radził sobie na murawie naprawdę dobrze, to musiał z niej zejść już w 62. minucie. Wszystko z powodu kontuzji.

Jan Bednarek wraca po kontuzji. Może zagrać już w najbliższym meczu FC Porto

Taki obrót zdarzeń naturalnie wzbudził niepokój również w obozie reprezentacji Polski, która niedawno zyskała nowego selekcjonera - Jana Urbana. Jako, że zbliżają się kolejne potyczki "Biało-Czerwonych" w el. MŚ 2026, absencja Bednarka na zgrupowaniu byłaby bez dwóch zdań znaczącym osłabieniem. Na szczęście wygląda na to, że skończyło się tu na niepokoju na wyrost.

Jak bowiem poinformował Sebastian Staszewski, kontuzja mięśniowa piłkarza okazała się mniej poważna, niż można było pierwotnie zakładać. "Jan Bednarek dziś ma znaleźć się w kadrze FC Porto na ligowy mecz Gil Vicente" - stwierdził na portalu X dziennikarz.

Kolejne mecze reprezentacji Polski już na początku września

Pierwszy gwizdek w ramach wspomnianego współzawodnictwa wybrzmi dokładnie o godz. 21.15. Oba zespoły jak dotychczas zaliczyły po jednej wygranej w portugalskiej ekstraklasie i bez dwóch zdań oba też chciałyby pójść tu za ciosem.

Jeśli zaś mowa o meczach reprezentacji Polski w kwalifikacjach mundialu, to te zaplanowano na 4 i 7 września - rywalami "Orłów" będą kolejno Holandia oraz Finlandia, która w czerwcu już raz sprawiła Polakom pewne problemy.

