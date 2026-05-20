Zwrot ws. mundialu. Polska ruszy śladem Niemiec? Apel do Urbana

Tomasz Brożek

Wśród uczestników tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata panuje coraz większy gwar. Wszystko ze względu na decyzje personalne poszczególnych selekcjonerów w kwestii powołań. Tych nie rozesłał jeszcze oficjalnie trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann, lecz w mediach aż huczy o zwrocie akcji, do jakiego ma dojść u naszych zachodnich sąsiadów. I tu pojawia się apel Jana Tomaszewskiego do Jana Urbana, który zdaniem słynnego bramkarza powinien pójść śladem swojego niemieckiego odpowiednika.

Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Jakub Kamiński i Jan Urban podczas treningu reprezentacji Polski na boisku.
Reprezentacja Polski. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Jakub Kamiński oraz Jan Urban

Kadra reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata A.D. 2026 ma zostać ogłoszona lada moment, a dokładniej w czwartek 21 maja. Już głośno jest jednak o jednym nazwisku, które ma się na niej znaleźć.

A chodzi o Manuela Neuera - 40-letniego bramkarza Bayernu Monachium, który ma zawiesić reprezentacyjną emeryturę, zaliczając swój ostatni mundialowy taniec. Rewelacje w tej sprawie opublikował na swoich łamach "Bild", dodając przy tym, że 13-krotny mistrz Niemiec nie poleci do Ameryki w roli rezerwowego bramkarza, lecz wygryzie z pierwszego składu Oliviera Baumanna, który stał między słupkami w meczach eliminacyjnych.

To zwrot akcji, który jeszcze jakiś czas temu trudno było przewidzieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę otwarte deklaracje samego Juliana Nagelsmanna.

Do podobnego manewru powinno dojść w reprezentacji Polski, a przynajmniej takiego zdania jest legendarny Jan Tomaszewski.

Jego zdaniem z decyzji o zakończeniu reprezentacyjnego etapu swojej kariery powinien wycofać się Wojciech Szczęsny, co umożliwić miałby mu Jan Urban. Słynny bramkarz apeluje o to na łamach "Super Expressu".

Wojtek Szczęsny może, ponieważ zdecydował się być tym drugim bramkarzem w Barcelonie, może się przydać reprezentacji polskiej. To daje pod rozwagę Jankowi Urbanowi, żeby podobnie jak Nagelsmann, który powołał ostatnio Neuera do tej szerokiej kadry niemieckiej, aby Janek wziął pod uwagę Wojtka
powiedział Jan Tomaszewski

I dodał: - Ja uważam, że trójka w reprezentacji to jest w tej chwili Grabara, Skorupski i Wojtek Szczęsny. Taka trójka bramkarzy dałaby gwarancję na to, że bramkę mamy zabezpieczoną na 100 procent.

