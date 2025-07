Zwrot akcji ws. reprezentanta Polski, jest kolejny chętny. Może trafić do beniaminka

Zdecydowanie nie tak swój pobyt w Galatasaray wyobrażał sobie Przemysław Frankowski . Ten do Turcji trafił zimą w ramach wypożyczenia z RC Lens. W klubie nie miał za dużej konkurencji, dzięki czemu podczas swojego pobytu w klubie zaliczył 15 spotkań, z czego dziewięć w podstawowym składzie Udało mu się także zdobyć wraz z zespołem mistrzostwo i puchar kraju .

Co więcej, turecki gigant postanowił wykupić Frankowskiego z Lens na stałe za siedem milionów euro. Wydawało się wtedy, że ten zostanie nad Bosforem nieco dłużej. Klub postanowił jednak zmienić zdanie i zawodnik stał się jednym z kandydatów do opuszczenia zespołu. Przez jakiś czas jego nazwisko pojawiało się w kontekście przenosin do Juventusu.