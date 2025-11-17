Został bohaterem, tak mówi o Polakach. Ważne słowa tuż przed meczem

Podopieczni Jana Urbana wybrali się na Maltę w roli zdecydowanych faworytów. Nie może być inaczej skoro kadra pod batutą nowego selekcjonera nie przegrała choćby jednego spotkania. Żaden z kibiców nawet nie wyobraża sobie przerwania korzystnej serii akurat teraz, gdy "Orły" mierzą się z dużo niżej notowanym rywalem. Najbliżsi rywale "Biało-Czerwonych" najchętniej powtórzyliby z kolei niedawny scenariusz z Finlandii.

Skandynawowie stracili wówczas punkty po tym, gdy jedyne trafienie w spotkaniu zdobył Jake Grech. Środkowy pomocnik w nagrodę pojawił się na niedzielnej konferencji prasowej. Dziennikarze naturalnie zapytali się go o Polaków. Maltańczyk wypowiedział się o zawodnikach Jana Urbana w samych superlatywach. "To zawsze okazja do nauki. Mamy szczęście, że dzielimy boisko z takimi legendami, a dzięki takim doświadczeniom można się tylko rozwijać" - przyznał, cytowany przez PAP.

Bohater meczu z Finlandią pod wrażeniem polskich piłkarzy. Już nie może się doczekać spotkania

Z żurnalistami porozmawiał także selekcjoner gospodarzy poniedziałkowej konfrontacji. "Miał wówczas łzy w oczach i to czyni go wyjątkowym piłkarzem. To nie przypadek, że na niego stawiamy" - oznajmił na temat wspomnianego wyżej pomocnika. "Te eliminacje dały nam coś, czego nie mieliśmy w poprzednich. Wciąż się poprawiamy. Pomijając wyniki, nasze mecze pokazały rozwój drużyny" - dodał w kontekście całego zespołu.

Z pewnością Maltańczycy zrobią wszystko, by 17 listopada kolejny raz dać kibicom choć trochę powodów do radości. Na obiekcie w Ta'Qali może zasiąść nawet komplet publiczności. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport. O tej samej porze zagrają także Litwini z Holendrami. I w ten oto sposób zakończy się rywalizacja w grupie G.

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Marek Antoni Iwanczuk AFP

Robert Lewandowski w towarzystwie selekcjonera Jana Urbana Piotr Nowak PAP

Jan Urban znalazł wspólny język z Robertem Lewandowskim Andrzej Iwańczuk/Reporter East News