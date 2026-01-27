Grzegorz Krychowiak zakończył swoją profesjonalną karierę piłkarską pod koniec października ubiegłego roku, zaliczając na ostatniej prostej jej trwania m.in. krótki epizod w ekipie Mazura Radzymin. Teraz były gracz m.in. Sevilli czy PSG skupia się na nowych wyzwaniach - mniej lub bardziej związanych ze sportem. Jednym z najciekawszych przykładów pozostaje tutaj fakt, że "Krycha" rozpoczął karierę... podcastera.

Od niedawna prowadzi on bowiem program "W stylu Krychowiaka", a jednym z jego pierwszych rozmówców został były selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. Obaj panowie w trakcie rozmowy wielokrotnie powracali do mundialu 2022 w Katarze i całej jego otoczki - łącznie z aferą premiową i późniejszemu podziękowaniu szkoleniowcowi za współpracę ze strony PZPN. Nie zabrakło też kwestii mocnej krytyki, tudzież hejtu z jakim zmagał się Michniewicz oraz tego, jak na tę sytuację reagowała jego żona, Grażyna.

Żona Czesława Michniewicza o hejcie: To co przeszliśmy było okropne

Michniewicz w pewnej chwili przyznał, że jego małżonka miała swego czasu stwierdzić wprost, że już nie chce, by pozostawał on sternikiem kadry. 55-latek opisał też, jaki był wniosek jego żony po tym, gdy zakończył swoją przygodę z "Biało-Czerwonymi". "Wiesz co, spadł mi kamień z serca. Żałuję, bo wiem, że to była praca twoich marzeń, ale ja bym nie wytrzymała tego dłużej" - miała mówić swemu mężowi.

Co ciekawe nadarzyła się też i okazja do tego, by Grażyna Michniewicz sama mogła porozmawiać w tej sprawie z Grzegorzem Krychowiakiem - pod koniec nagrywania odcinka podcastu zadzwoniła bowiem do małżonka i panowie postanowili skorzystać ze sposobności. "Krycha" przejął telefon i poprosił rozmówczynię o parę refleksji dotyczących wspominanego już hejtu.

To było okropne, to było straszne, aż w tej chwili zrobiło mi się gorąco. Czesiek zrealizował swoje marzenia, jesteśmy razem tyle lat i wiem, że marzył o tym od samego początku - i tylko z tego się cieszę, a to, co przeszliśmy... Zamykam [ten temat], było, minęło

Czesław Michniewicz po pracy w kadrze mógł współpracować z Krychowiakiem w... Arabii Saudyjskiej

Czesław Michniewicz po zakończeniu pracy w kadrze przez pewien czas prowadził saudyjskie Abha FC (gdzie, swoją drogą, po raz kolejny mógł współpracować z Krychowiakiem) oraz marokański AS FAR Rabat. Od października 2024 roku pozostaje bez zatrudnienia w roli menedżera.

Czesław Michniewicz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Czesław Michniewicz KHALED DESOUKI / AFP AFP

Czesław Michniewicz na ławce Al Ahba ABDULLAH MAHDIAFP AFP

Klaudia Adamek i Linda Weiszewski: Był lekki stres, bo początek sezonu nie poszedł nam tak, jak powinien Polsat Sport