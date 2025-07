Znany dziennikarz jasno ws. Urbana. Jednoznaczna diagnoza. "Nie wierzę w sukces"

"Wielu z was odebrało moje słowa jako zachwalanie Jana Urbana, że ja wierzę, że Urban to człowiek, który poniesie sztandar reprezentacji Polski i poprowadzi nas do wielkich triumfów. [...]. Nie ukrywam, że życzę tego Janowi Urbanowi, nie tylko dlatego, że został selekcjonerem reprezentacji Polski, ale też dlatego, że prywatnie bardzo go lubię. Natomiast, czy to oznacza, że ja wierzę, że Urban odniesie sukces jako selekcjoner reprezentacji? Nie, nie wierzę w ten sukces. Tutaj nie chodzi o osobę Jana Urbana [...], po prostu uważam, że w takim kontekście, w jakim my się znaleźliśmy, po prostu jakikolwiek trener by się tutaj nie pojawił, raczej nie miałby większych szans na sukces. [...]. Jeśli bez jakichś większych kłopotów awansujemy na mundial i ta przygoda Jana Urbana zostanie przedłużona, to potraktuję to jako bardzo duży sukces" - mówił Tomasz Ćwiąkała.