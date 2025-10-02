Znakomita forma Polaka, będzie wielki powrót. Jan Urban może się szykować

Jan Urban przejmował stery w reprezentacji Polski w bardzo trudnym momencie. Nowy selekcjoner kadry zastał bowiem drużynę rozbitą po czasach Michała Probierza. Urban musiał te wszystkie puzzle szybko poskładać we względnie spójną całość, która pozwoli stworzyć z tych piłkarzy prawdziwą drużynę. Nowy selekcjoner nie miał wiele, bo ledwie kilka dni treningów.

Wyzwania, które przed nim stały były zaś absolutnie kluczowe w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Selekcjonerski debiut Urbana przypadł bowiem na wyjazdowy mecz z Holandią, a więc na papierze zdecydowanie największe wyzwanie. Po remisie 1:1 przyszedł czas na rywalizację z Finlandią w domu i tu zwycięstwo było obowiązkiem. Na całe szczęście udało się osiągnąć cel i sytuacja Biało-Czerwonych w grupie wyraźnie się poprawiła.

Michał Skóraś na celowniku Urbana. Będzie powrót

To wszystko udało się Urbanowi osiągnąć mimo dość ograniczonego zasobu piłkarzy, na których realnie może liczyć. Nowością w kadrze była osoba Przemysława Wiśniewskiego, który spisał się bardzo dobrze. Wydaje się, że przed październikowym zgrupowaniem liczba opcji, szczególnie w ofensywie, się zwiększyła. Najgłośniej w kontekście powołania mówi się o dwóch nazwiskach.

Pierwszym piłkarzem jest Oskar Pietuszewski, który zaczyna błyszczeć w PKO Ekstraklasie. Drugim zaś Michał Skóraś. Były skrzydłowy Lecha Poznań w ostatnich dniach okienka zmienił klub i wyszło mu to na dobre. W barwach Gentu prezentuje bowiem naprawdę świetną dyspozycję. Według Piotra Kamienieckiego już po czterech meczach w nowym zespole w oczach Urbana zasłużył na powołanie.

"Z informacji TVPSPORT.PL wynika, że olbrzymie szanse na powołanie do reprezentacji Polski ma Michał Skóraś" - czytamy na "sport.tvp.pl". 25-latek w barwach Gent zagrał jak na razie w czterech meczach, w których strzelił dwa gole i tyle samo razy asystował. Ostatni raz w reprezentacji Polski wystąpił na mistrzostwach Europy w Niemczech. Wówczas zagrał 22 minuty w meczu z Francją.

Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Cezary Kulesza po meczach z Holandią i Finlandią Foto Olimpik AFP

Robert Lewandowski i Michał Skóraś w reprezentacji Polski Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP