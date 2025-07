Zmasowany atak na Lewandowskiego. Lato nie zamierzał się hamować. "Powinien zakończyć karierę"

Jan Urban został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Nie był to duży szok dla opinii publicznej, bowiem już od jakiegoś czasu media były przekonane, że to właśnie nazwisko byłego szkoleniowca Górnika Zabrze pojawi się w oficjalnym komunikacie PZPN-u. To właśnie on poprowadzi kadrę narodową w jednym z najbardziej newralgicznych momentów obecnie trwających eliminacji do mistrzostw świata 2026. Przypomnijmy, iż podczas czerwcowego zgrupowania "Biało-czerwoni" dość nieoczekiwanie przegrali z Finami, co mocno skomplikowało ich sytuację w grupie.