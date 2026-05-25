Złe wieści ws. reprezentanta Polski. Poważny cios dla Jana Urbana

Igor Szarek

Już za kilka dni kibice piłkarskiej reprezentacji Polski będą mogli ponownie podziwiać poczynania swoich ulubieńców. Na przełomie maja oraz czerwca "Biało-czerwoni" rozegrają bowiem dwa spotkania towarzyskie. Sternik naszej kadry narodowej - Jan Urban - ogłosi listę powołanych już za kilkanaście godzin. Z medialnych doniesień wynika jednak, że będzie on musiał poradzić sobie bez jednego ze swoich kluczowych podopiecznych.

Największym marzeniem wszystkich kibiców reprezentacji Polski było podziwianie wyczynów naszych "Orłów" na tegorocznym mistrzostwach świata. Niestety, pragnienia te brutalnie pokrzyżowała porażka w finale baraży.

Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie podopieczni trenera Jana Urbana będą skazani na dłuższą przerwę w grze. Na przełom maja oraz czerwca zaplanowano bowiem dwa spotkania towarzyskie. Pierwszym z nich będzie starcie z Ukraińcami (31 maja we Wrocławiu), natomiast kilka dni później nasi piłkarze podejmą Nigeryjczyków (3 czerwca w Warszawie).

Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim składzie "Biało-czerwoni" przystąpią do powyższych zmagań. Selekcjoner naszej kadry narodowej przekaże pełny osobowy skład reprezentacji dopiero 26 maja.

Media: Kluczowy reprezentant kontuzjowany. Nie pojawi się na zgrupowaniu

Okazuje się jednak, że Jan Urban nie będzie miał tym razem pełnej swobody w doborze zawodników. Jak podaje portal "Meczyki", reprezentacja będzie musiała poradzić sobie bowiem bez Matty'ego Casha.

- Na zgrupowaniu nie pojawią się wszyscy najważniejsi piłkarze kadry. Ma je opuścić Matty Cash. Według naszych informacji powodem jest kontuzja - piszą dziennikarze wspomnianego portalu. Nie przekazali oni jednak szczegółowych informacji w sprawie stanu zdrowia wahadłowego reprezentacji Polski.

Cash w ostatnim czasie przeżywał naprawdę wyjątkowe chwile. Wraz z pozostałymi zawodnikami Aston Villi wzniósł on triumfalnie ku niebu puchar za wygranie Ligi Europy. Prawdopodobnie to właśnie w tym starciu nabawił się on jakiegoś urazu.

Nieco inaczej sprawa miała się przy okazji poprzedniego, barażowego zgrupowania reprezentacji Polski. Wówczas Cash był bowiem wskazywany jako jeden z graczy, którzy zdecydowanie zawiedli oczekiwania kibiców. Wciąż jest on jednak ważnym ogniwem "Biało-czerwonych". Na szczęście, mówimy tylko o meczach towarzyskich, które nie niosą ze sobą żadnej poważnej stawki. Dużo bardziej Cash potrzebny będzie natomiast we wrześniu, kiedy to podopieczni Jana Urbana przystąpią do zmagań, prowadzonych w ramach Ligi Narodów.

