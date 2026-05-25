Największym marzeniem wszystkich kibiców reprezentacji Polski było podziwianie wyczynów naszych "Orłów" na tegorocznym mistrzostwach świata. Niestety, pragnienia te brutalnie pokrzyżowała porażka w finale baraży.

Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie podopieczni trenera Jana Urbana będą skazani na dłuższą przerwę w grze. Na przełom maja oraz czerwca zaplanowano bowiem dwa spotkania towarzyskie. Pierwszym z nich będzie starcie z Ukraińcami (31 maja we Wrocławiu), natomiast kilka dni później nasi piłkarze podejmą Nigeryjczyków (3 czerwca w Warszawie).

Wciąż nie wiadomo jednak, w jakim składzie "Biało-czerwoni" przystąpią do powyższych zmagań. Selekcjoner naszej kadry narodowej przekaże pełny osobowy skład reprezentacji dopiero 26 maja.

Media: Kluczowy reprezentant kontuzjowany. Nie pojawi się na zgrupowaniu

Okazuje się jednak, że Jan Urban nie będzie miał tym razem pełnej swobody w doborze zawodników. Jak podaje portal "Meczyki", reprezentacja będzie musiała poradzić sobie bowiem bez Matty'ego Casha.

- Na zgrupowaniu nie pojawią się wszyscy najważniejsi piłkarze kadry. Ma je opuścić Matty Cash. Według naszych informacji powodem jest kontuzja - piszą dziennikarze wspomnianego portalu. Nie przekazali oni jednak szczegółowych informacji w sprawie stanu zdrowia wahadłowego reprezentacji Polski.

Cash w ostatnim czasie przeżywał naprawdę wyjątkowe chwile. Wraz z pozostałymi zawodnikami Aston Villi wzniósł on triumfalnie ku niebu puchar za wygranie Ligi Europy. Prawdopodobnie to właśnie w tym starciu nabawił się on jakiegoś urazu.

Nieco inaczej sprawa miała się przy okazji poprzedniego, barażowego zgrupowania reprezentacji Polski. Wówczas Cash był bowiem wskazywany jako jeden z graczy, którzy zdecydowanie zawiedli oczekiwania kibiców. Wciąż jest on jednak ważnym ogniwem "Biało-czerwonych". Na szczęście, mówimy tylko o meczach towarzyskich, które nie niosą ze sobą żadnej poważnej stawki. Dużo bardziej Cash potrzebny będzie natomiast we wrześniu, kiedy to podopieczni Jana Urbana przystąpią do zmagań, prowadzonych w ramach Ligi Narodów.

Matty Cash Marcin Golba AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piotr Zieliński, Matty Cash, Nicola Zalewski Grzegorz Wajda East News





Matty Cash w Lidze Europy w sezonie 2025/2026 Polsat Sport