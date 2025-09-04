Złe wieści dla rywali Polaków, ta porażka wisiała w powietrzu. Gol z karnego rozstrzygnął
Gdy piłkarska reprezentacja Polski szykowała się do spotkania z Holandią w ramach el. MŚ 2026 inni grupowi rywale "Biało-Czerwonych" - Finowie - podeszli do sparingu z Norwegią i... co tu dużo pisać, wypadli w nim blado, choć przegrana 0:1 nie do końca oddaje to, co działo się na murawie. Niemniej u "Puchaczy" powinna zaświecić się lampka alarmowa przed nieodległym starciem z Polakami.
Na 4 września wyznaczone zostały dwa mecze grupy G w ramach eliminacji MŚ 2026 - Litwa - Malta oraz Holandia - Polska. Ostatnia z drużyn znajdujących się w pięciozespołowej stawce - Finlandia - odpoczywała od kwalifikacyjnych bojów, ale... bez dwóch zdań nie próżnowała w ogólnym rozrachunku.
"Puchacze" w czwartkowy wieczór podeszli bowiem do wyjazdowego sparingu z Norwegią i trzeba jasno stwierdzić, że w Oslo nie błysnęli formą, zaliczając zimny prysznic po przedwakacyjnym triumfie nad Polską.
Finlandia zdominowana na boisku przez Norwegię. Karny Haalanda rozstrzygnął o wygranej
Norwegowie zdominowali bowiem przebieg boiskowych zdarzeń i to oni zdecydowanie częściej napierali na bramkę rywali, oddając łącznie 14 strzałów przy zaledwie trzech próbach oponentów.
Ostatecznie wygrana gospodarzy nie była jednak przesadnie okazała, bo pokonali przeciwników tylko 1:0 i to dzięki... rzutowi karnemu. Uderzenie z wapna bezbłędnie wykorzystał w 17. minucie największy gwiazdor norweskiej ekipy, Erling Haaland.
Mecz Polska - Finlandia już w najbliższą niedzielę
Krótko mówiąc, przebieg zdarzeń z Ullevaal Stadion nie mógł napawać "Puchaczy" optymizmem, a tymczasem przed nimi znacznie ważniejszy test umiejętności - bo mowa tu o kolejnej odsłonie kwalifikacji do mundialu.
7 września Finowie zmierzą się na Stadionie Śląskim z Polakami, którzy będą pałać żądzą rewanżu za czerwcową porażkę 1:2 w Helsinkach. Pierwszy gwizdek wybrzmi wówczas o 20.45, a rezultat starcia może okazać wyjątkowo ważny dla "Biało-Czerwonych", których celem minimum powinno być trafienie do baraży.