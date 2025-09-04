Złe wieści dla rywali Polaków, ta porażka wisiała w powietrzu. Gol z karnego rozstrzygnął

Na 4 września wyznaczone zostały dwa mecze grupy G w ramach eliminacji MŚ 2026 - Litwa - Malta oraz Holandia - Polska. Ostatnia z drużyn znajdujących się w pięciozespołowej stawce - Finlandia - odpoczywała od kwalifikacyjnych bojów, ale... bez dwóch zdań nie próżnowała w ogólnym rozrachunku.

"Puchacze" w czwartkowy wieczór podeszli bowiem do wyjazdowego sparingu z Norwegią i trzeba jasno stwierdzić, że w Oslo nie błysnęli formą, zaliczając zimny prysznic po przedwakacyjnym triumfie nad Polską.

Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji Polski Polsat Sport Polsat Sport

Finlandia zdominowana na boisku przez Norwegię. Karny Haalanda rozstrzygnął o wygranej

Norwegowie zdominowali bowiem przebieg boiskowych zdarzeń i to oni zdecydowanie częściej napierali na bramkę rywali, oddając łącznie 14 strzałów przy zaledwie trzech próbach oponentów.

Rozwiń

Ostatecznie wygrana gospodarzy nie była jednak przesadnie okazała, bo pokonali przeciwników tylko 1:0 i to dzięki... rzutowi karnemu. Uderzenie z wapna bezbłędnie wykorzystał w 17. minucie największy gwiazdor norweskiej ekipy, Erling Haaland.

Mecz Polska - Finlandia już w najbliższą niedzielę

Krótko mówiąc, przebieg zdarzeń z Ullevaal Stadion nie mógł napawać "Puchaczy" optymizmem, a tymczasem przed nimi znacznie ważniejszy test umiejętności - bo mowa tu o kolejnej odsłonie kwalifikacji do mundialu.

7 września Finowie zmierzą się na Stadionie Śląskim z Polakami, którzy będą pałać żądzą rewanżu za czerwcową porażkę 1:2 w Helsinkach. Pierwszy gwizdek wybrzmi wówczas o 20.45, a rezultat starcia może okazać wyjątkowo ważny dla "Biało-Czerwonych", których celem minimum powinno być trafienie do baraży.

Erling Haaland SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP