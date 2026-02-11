Zła wiadomość dla Jana Urbana. Podstawowy zawodnik reprezentacji Polski kontuzjowany

Andrzej Klemba

Matty Cash rozgrywa świetny sezon w Aston Villi, z którą walczy o mistrzostwo Anglii. Także do reprezentacji Polski wrócił w wielkim stylu, ale zapaliła się ostrzegawcza lampka. 29-letni obrońca doznał kontuzji, a już za 43 dni pierwszy mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w biało-czerwonych strojach świętujących na boisku podczas meczu, obok siebie przy chorągiewce narożnej, w tle kibice ubrane w barwy narodowe i transparenty z napisem 'Łączy nas piłka'.
Matty Cash (z lewej) będzie pauzował w dwóch meczach Igor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

Cash w reprezentacji Polski zadebiutował w 2021 roku, kiedy trenerem był Paulo Sousa. Stawiał też na niego kolejny selekcjoner Czesław Michniewicz i zabrał na mistrzostw świata. W kadrze widział go także Fernandos Santos. Sytuacja zmieniła się, kiedy reprezentację objął Michał Probierz.

Szkoleniowiec nie darzył zaufaniem Casha, choć ten zwykle był podstawowym zawodnikiem Aston Villi, choć też przydarzały mu się urazy. W końcówce pracy Probierza Anglika z polskim paszportem wrócił do reprezentacji i w meczu z Mołdawią zdobył bramkę.

    Kiedy selekcjonerem został Jan Urban, także postawił na 29-letniego obrońcę. Ten odwdzięczył się bramką z Holandią, dzięki której Polska niespodziewanie zremisowała na wyjeździe. Trafił też w meczu z Finlandia, a Biało-czerwoni m. in. ze wsparciem Casha odzyskali wiarę w awans na mundial i zajęli w grupie drugie miejsce. To oznacza, że zagrają w barażach (pierwszym rywalem będzie Albania).

    Cash stał się zawodnikiem pierwszego wyboru w reprezentacji i podobnie jest w Aston Villi. W czołowej drużynie Premier League rozegrał 24 z 25 spotkań w podstawowym składzie, a raz pauzował za żółte kartki.

      Był też przewidywany do wyjściowej jedenastki na środowy mecz z Brighton. Okazało się jednak, że czeka go przerwa. W poprzedniej kolejce doznał urazu kolana w spotkaniu z Bournemouth. Kontuzja uniemożliwiła mu występ. Według angielskich mediów czeka go dwutygodniowa pauza. Jeśli diagnoza okaże się właściwa, trener Urban będzie mógł odetchnąć. Do barażów będzie jeszcze miesiąc i forma Casha nie powinna ucierpieć.

      Piłkarz w stroju reprezentacji Polski z numerem 2 na koszulce stoi na boisku podczas meczu, widoczny jest w skupionej pozie, z dłońmi opartymi na biodrach.
      Matty Cash w meczu z HolandiąGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Trener w garniturze rozmawia z piłkarzem reprezentacji Polski ubranym w biały strój z czerwonymi akcentami, na tle kibiców w pomarańczowych barwach.
      Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)Grzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju podczas meczu koncentruje się na prowadzeniu piłki na murawie stadionu, w tle widać trybuny z kibicami.
      Drużyna Matty'ego Casha straciła punkty w meczu z EvertonemMANJIT NAROTRAAFP
