Zieliński w ogniu krytyki. Włosi bez litości punktują transfer kapitana reprezentancji

Piotr Zieliński włoski etap swojej kariery rozpoczął bardzo wcześnie. Do Italii trafił już w 2011 roku z młodzieżowych zespołów Zagłębia Lubin. Lata gry w barwach Udinese Calcio i Empoli FC zaprocentowały transferem do SSC Napoli, a co za tym idzie, wejściem do absolutnej czołówki włoskiej Serie A. Zieliński od początku nie miał problemów z regularnymi występami w Neapolu. Przez lata gry w tym klubie Zieliński sięgnął po upragnione mistrzostwo Włoch, zadebiutował w Lidze Mistrzów, a dobra forma zaprocentowała również w reprezentacji Polski.

Miniony sezon Polak spędził w szeregach ówczesnego mistrza Włoch - Interu Mediolan. Był to ruch, który niewątpliwie miał wnieść karierę Zielińskiego na nowy, jeszcze wyższy poziom. Niestety nie do końca tak było. 26 goli i dwie bramki na boiskach Serie A w sezonie 2024/25 wstydu nie przynosi, tym bardziej jeżeli weźmiemy głębie składu Interu, zwłaszcza w środku pola. Jak to jednak zazwyczaj bywa - najważniejsze są detale.

Te nie umknęły włoskiemu portalowi "interlive.it", który pokusił się o charakterystykę pomocnika Interu. Nie jest ona zbytnio pozytywna. Włosi wskazują na to, co Zielińskiemu w ubiegłej kampanii doskwierało najbardziej. Chodzi o kontuzje, z którymi Polak zmagał się zwłaszcza w drugiej połowie sezonu.

Wysoka pensja i słaba gra - Włosi rozliczają transfer Zielińskiego do Interu. A do tego kryzysy w reprezentacji Polski

W większym stopniu skupiono się jednak na nienajlepszej postawie na murawie. Włoski dziennikarz Giuseppe Franza prócz kontuzji wskazuje również na system gry wprowadzony przez poprzedniego trenera Interu Simone Inzaghiego. Zieliński, który w Napoli był jedną z centralnych postaci w drugiej linii, w Mediolanie nie miał już tak dużego wpływu na grę. Franza wprost nazywa go przeciętnym, albo po prostu nieobecnym w zespole. Szansą dla Polaka może być przyjście do klubu Christiana Chivu, jednak to nie będzie łatwe.

Franza pokusił się o negatywną ocenę transferu Zielińskiego do finalisty ubiegłej edycji Ligi Mistrzów. "Inter pozyskał kolejnego zawodnika z wysoką pensją i słabymi wynikami. Takiego, którego nie można traktować już jako realnej alternatywy, ani jako dżokera, którego można wrzucić do gry w trudnej sytuacji" - te słowa włoskiego dziennikarza nie pozostawiają wątpliwości.

Portal "interlive.it" dokonując analizy problemów Zielińskiego nie pominął tematu reprezentacji Polski. W tym aspekcie prócz występów na murawie poruszono również temat sytuacji poza boiskowych. Włosi przywołali sytuację z listopada ubiegłego roku, która miała miejsce po klęsce 1:5 reprezentacji Polski z Portugalią w meczu Ligi Narodów.

Występujący w tym spotkaniu w roli kapitana Zieliński po meczu musiał zmierzyć się z ogromną krytyką. Nie chodziło o postawę na boisku, chociaż i ta oczywiście nie zachwycała, lecz o to, co wydarzyło się po zakończeniu zmagań w okolicach szatni. Zieliński wraz z innym zawodnikiem Interu Nicolą Zalewskim pokusił się o wspólną fotografię z Cristiano Ronaldo. Oczywiście odbiło się to szerokim echem w naszym kraju.

Wyżej wymieniony portal opisując tą sytuację jasno wykazał, że Zieliński musi mierzyć się z krytyką nie tylko w Mediolanie, lecz również i we własnej ojczyźnie. Wszak pomocnik Interu mimowolnie został włączony do sporu pomiędzy Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem. Decyzją byłego już selekcjonera Zieliński został mianowany nowym kapitanem polskiej kadry.

Przed Zielińskim sezon prawdy. Po pierwsze, Polak w końcu musi uporać się ze wszelkimi urazami. Misja wskoczenia do wyjściowej jedenastki Interu może być bardzo trudna, biorąc pod uwagę głębie składu "Nerazzurri". Celem dla już 31-letniego piłkarza powinno być nawiązanie do swoich najlepszych momentów z Neapolu. Bo jak wskazywał "interlive.it", na ten moment w Mediolanie na Zielińskiego nie mogą liczyć nawet jako cennego zmiennika.

Michał Probierz zabrał głos na temat kontuzji Zalewskiego i Zielińskiego Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Zieliński i Nicola Zalewski Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Piotr Zieliński zakłada opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Z boku trener Michał Probierz Grzegorz Wajda Reporter