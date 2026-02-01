Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zieliński rozmawiał z Urbanem. Wyciekły kulisy, już wszystko jasne

Michał Chmielewski

W ostatnim czasie Piotr Zieliński jest w fenomenalnej formie. Podczas niedzielnego starcia z Cremonese na wyjeździe reprezentant Polski popisał się cudownym trafieniem, przyczyniając się do wygranej Interu 2:0. Po ostatnim gwizdku Zieliński udzielił wywiadu stacji "Eleven Sports". Okazuje się, że nasz kadrowicz odbył rozmowę z Janem Urbanem. Czego dotyczyła?

Po lewej stronie piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z numerem 7, unosi pięść w geście triumfu na boisku. Po prawej poważnie wyglądający mężczyzna w okularach i garniturze siedzi na czerwonym krześle.
Piotr Zieliński, Jan Urban

W niedzielę o godz. 18:00 odbył się mecz Cremonese - Inter Mediolan w 23. kolejce Serie A. W podstawowym składzie gości nie mogło zabraknąć Piotra Zielińskiego. Od kilku miesięcy 31-latek jest absolutnie jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu. Nie da się ukryć, że trener obdarzył Polaka zaufaniem.

I nie inaczej było tym razem. Zieliński zanotował siódme spotkanie z rzędu, w którym wychodzi na murawę od pierwszej minuty. Odpłacił się najlepiej jak mógł. W 31. minucie kropnął z dystansu z lewej nogi, nie dając bramkarzowi rywali żadnych szans. Był to gol na 2:0, takim wynikiem zakończyło się całe starcie.

Zieliński ogłosił po meczu Serie A. Chodzi o reprezentację. Urban już wie

Było to 30 spotkanie Piotra Zielińskiego w tej kampanii. Do tej pory nasz rodak zdobył łącznie pięć goli i zanotował dwie asysty. Po ostatnim gwizdku 31-latek udzielił wywiadu Mateuszowi Święcickiemu z "Eleven Sports".

- Dobre przyjęcie, decyzja. I najważniejsze, że w sieci - powiedział zgrabnie nt. swojego efektownego trafienia. Następnie pomocnik przeszedł do swoich relacji z trenerem klubowym. - Już podczas KMŚ dawał mi znaki, że będzie chciał na mnie stawiać. I fajnie, dziękuję mu za to. Przed sezonem wielu mnie skreślało, ale ja robiłem swoje. Zdrowie mi dopisuje i cieszę się, że mogę dawać drużynie to, co potrafię - dodał.

    Na koniec Zieliński został zapytany wprost: Czy ta forma utrzyma się do marca? Pod koniec tego miesiąca czeka nas mecz z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie w barażach mistrzostw świata. Okazuje się, że ten temat 105-krotny reprezentant Polski poruszał nawet z Janem Urbanem.

    - Spokojnie - ta forma będzie do końca sezonu. Kiedyś selekcjoner do mnie zadzwonił i mówi: żebyś do marca mi tę formę trzymał, a ja odpowiedziałem, że będzie jeszcze lepsza. Spokojnie, robię swoje i do marca na pewno będzie dobrze - podsumował.

    Obecnie Inter ma na koncie 55 punktów i jest liderem w tabeli Serie A. Już w środę zespół Cristiana Chivu zagra u siebie z Torino.

    Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
    Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan
    Piotr Zieliński w barwach Interu
