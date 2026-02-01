W niedzielę o godz. 18:00 odbył się mecz Cremonese - Inter Mediolan w 23. kolejce Serie A. W podstawowym składzie gości nie mogło zabraknąć Piotra Zielińskiego. Od kilku miesięcy 31-latek jest absolutnie jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu. Nie da się ukryć, że trener obdarzył Polaka zaufaniem.

I nie inaczej było tym razem. Zieliński zanotował siódme spotkanie z rzędu, w którym wychodzi na murawę od pierwszej minuty. Odpłacił się najlepiej jak mógł. W 31. minucie kropnął z dystansu z lewej nogi, nie dając bramkarzowi rywali żadnych szans. Był to gol na 2:0, takim wynikiem zakończyło się całe starcie.

Cremonese – Inter Mediolan. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Zieliński ogłosił po meczu Serie A. Chodzi o reprezentację. Urban już wie

Było to 30 spotkanie Piotra Zielińskiego w tej kampanii. Do tej pory nasz rodak zdobył łącznie pięć goli i zanotował dwie asysty. Po ostatnim gwizdku 31-latek udzielił wywiadu Mateuszowi Święcickiemu z "Eleven Sports".

- Dobre przyjęcie, decyzja. I najważniejsze, że w sieci - powiedział zgrabnie nt. swojego efektownego trafienia. Następnie pomocnik przeszedł do swoich relacji z trenerem klubowym. - Już podczas KMŚ dawał mi znaki, że będzie chciał na mnie stawiać. I fajnie, dziękuję mu za to. Przed sezonem wielu mnie skreślało, ale ja robiłem swoje. Zdrowie mi dopisuje i cieszę się, że mogę dawać drużynie to, co potrafię - dodał.

Na koniec Zieliński został zapytany wprost: Czy ta forma utrzyma się do marca? Pod koniec tego miesiąca czeka nas mecz z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie w barażach mistrzostw świata. Okazuje się, że ten temat 105-krotny reprezentant Polski poruszał nawet z Janem Urbanem.

- Spokojnie - ta forma będzie do końca sezonu. Kiedyś selekcjoner do mnie zadzwonił i mówi: żebyś do marca mi tę formę trzymał, a ja odpowiedziałem, że będzie jeszcze lepsza. Spokojnie, robię swoje i do marca na pewno będzie dobrze - podsumował.

Rozwiń

Obecnie Inter ma na koncie 55 punktów i jest liderem w tabeli Serie A. Już w środę zespół Cristiana Chivu zagra u siebie z Torino.

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Potera: Wilfredo Leon dwa razy tak mnie "ustrzelił", że zaświeciły mi się gwiazdeczki Polsat Sport