Zieliński nie pomógł w Norwegii, po meczu takie wieści. Gorzej być nie mogło

Zdecydowanie nie tak wyjazd do Norwegii na spotkanie fazy play-off Ligi Mistrzów wyobrażał sobie Inter Mediolan. Włoski gigant uległ Bodo/Glimt 1:3 i ma trudną sytuację przed rewanżem. Do tego urazu nabawił się Lautaro Martinez, a w gronie zawodników, którzy mają problemy zdrowotne należy Piotr Zieliński. Polak zagrał nieco ponad kwadrans i zdaniem jednego z portali zakończył spotkanie mocno poobijany.

Piłkarz w granatowym stroju sportowym z widocznym logo Ligi Mistrzów biegnie po murawie podczas meczu, w tle nieostre sylwetki kibiców ubrane na żółto i rozmazane elementy reklamy.
Piotr Zieliński w trakcie meczu z Bodo/GlimtMattia Pistoia - Inter/Inter via Getty ImagesGetty Images

Kapitalnie w ostatnim czasie w barwach Interu Mediolan spisuje się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski regularnie dostaje szansę od Cristiana Chivu na grę od pierwszej minuty i nie przestaje zaskakiwać. Pomocnik doskonale kieruje grą, a do tego dokłada gole. W miniony weekend w hicie 25. kolejki Serie A z Juventusem został bohaterem meczu. W doliczonym czasie gry strzelił fenomenalnego gola i ustalił wynik meczu na 3:2 dla Interu.

    Mimo to w środę w spotkaniu z Bodo/Glimt w ramach fazy play-off w Lidze Mistrzów zabrakło go na murawie od pierwszej minuty. Szkoleniowiec włoskiego giganta z lekka zmienił skład, co nie do końca wyszło mu na dobre. Norwegowie na swoim stadionie pokonali Inter 3:1 i są w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem.

    Dodatkowo ekipa z Mediolanu musi zmierzyć się ze swoimi problemami. Przedwcześnie plac gry opuścić musiał Lautaro Martinez, a do tego nie najlepiej czuć się ma Piotr Zieliński. Kilka informacji w tej sprawie przekazał portal Fcinter1908.it. Ich zdaniem Polak kończył mecz w niezbyt dobrym stanie.

    - Należy również ocenić stan Zielińskiego, który, jak donosił wczoraj wieczorem Fcinter1908, zakończył mecz z Bodo w złym stanie - czytamy.

    Zieliński z problemami, złe wieści dla kibiców

    W czwartkowy poranek serwis przekazał nowe wieści w sprawie 31-latka. Jak napisano, są to głównie problemy fizyczne. Piłkarz konkretne badania przejdzie jednak dopiero po powrocie do Mediolanu.

      - Doznał pewnych problemów fizycznych, które trzeba będzie ocenić po powrocie do Mediolanu - przekazano.

      Następny mecz Inter rozegra w sobotę 21 lutego z Lecce. Najważniejsze będzie jednak kolejne starcie, 24 lutego. Wtedy "Nerazzurri" staną do walki o odrobienie strat z Norwegii i powalczy z Bodo/Glimt o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

