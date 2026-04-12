Zieliński dłużej tego nie krył, szczere wyznanie z Włoch. Jasno ws. trenera

Bardzo dobre w tym sezonie na ligowym podwórku poczyna sobie Inter Mediolan. Ekipa prowadzona przez Cristiana Chivu jest liderem tabeli z aż siedmioma "oczkami" przewagi nad drugim Napoli i jest na najlepszej drodze do wywalczenia mistrzostwa kraju. Nieco gorzej włoski gigant spisał się w Lidze Mistrzów, bowiem dość niespodziewanie już na etapie 1/16 finału lepsze okazało się norweskie Bodo/Glimt.

Spory udział w takich wynikach zespołu ma Piotr Zieliński. Pomocnik po zmianie trenera z Simone Inzaghiego na Cristiana Chivu stał się jeszcze jaśniejszą postacią drużyny. Idealnie obrazuje to liczba rozegranych spotkań, bowiem na kilka kolejek przed końcem kampanii Polak już ma więcej rozegranych spotkań, niż w całym poprzednim sezonie (warto wspomnieć, że pod koniec ubiegłorocznych rozgrywek nabawił się kontuzji łydki).

31-latek gra właściwie w każdym spotkaniu i dowodzi grą w środku pola, co w zeszłym sezonie nie zawsze miało miejsce. Wielu ekspertów doszukuje się w takiej zmianie roli Polaka właśnie ręki rumuńskiego trenera. Ten temat został poruszony w rozmowie z Corriere dello Sport. Zawodnik został zapytany o relacje z byłym szkoleniowcem i bez wahania odpowiedział.

- Zawsze miałem świetne relacje z Inzaghim. Był jednym z tych, którzy chcieli, żebym tu był. Jestem rozczarowany, że nie mogłem się do tego przyczynić. To był fantastyczny sezon. Finał Ligi Mistrzów poszedł źle, ale awans do niego to coś wyjątkowego - odparł.

Zieliński wyznaje ws. Chivu. "Jest dla mnie kimś wyjątkowym"

Do tego dodał, co uważa o aktualnym opiekunie "Nerazzurrich". Polak zdradził, że ten jest dla niego wyjątkową postacią. Po chwili wyjawił, że 45-latek mocno wspierał go, gdy był kontuzjowany, a także dawał mu do zrozumienia, jak ważną postacią będzie w jego drużynie.

- Jeśli chodzi o Chivu, mogę powiedzieć, że jest dla mnie kimś wyjątkowym. Kiedy przybył, wciąż byłem kontuzjowany. Rozmawiał ze mną, dodał mi otuchy dając mi do zrozumienia, że chce się na mnie skupić. Pracowałem nad jak najszybszym powrotem do zdrowia. Znał moje umiejętności, ale chciał je widzieć na każdym treningu. Cieszę się, że został trenerem Interu - powiedział dla Corriere dello Sport.

Najbliższy mecz Inter Mediolan rozegra w niedzielę 12 kwietnia. Będzie to starcie w ramach 32. kolejki Serie A z Como. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

