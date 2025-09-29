Zero litości, selekcjoner na bruku. Wyciekły kulisy. "Bardzo to przeżył, bardzo"

Wrzesień nie jest najszczęśliwszym miesiącem w ostatnich latach trenerskiej kariery Fernando Santosa. Przed trzema tygodniami w przykrym klimacie 70-latek rozstał się z reprezentacją Azerbejdżanu. Niemal równo dwa lata wcześniej za współpracę podziękował mu PZPN.

- Bardzo to przeżył, bardzo. Nie wiem, czy do tego momentu gdzieś pracował krócej - mówi dzisiaj Grzegorz Mielcarski, w tamtych dniach jeden z asystentów Portugalczyka.

Wicemistrz olimpijski z Barcelony był gościem kanału Foot Truck. O kadencji Santosa opowiadał chętnie i ciekawie. Z jego narracji wynika, że ta współpraca od początku nie prowadziła do niczego dobrego.

Santos próbował wprowadzić Polskę do finałów ME. "Był trudny nawet dla nas, asystentów"

- Santos czuł się samotny. Nie miał wsparcia. Jego kontakt z Cezarym Kuleszą i jego środowiskiem był bardzo mały i ograniczony - ujawnia Mielcarski.

- Poza tym był zamknięty w sobie - dodaje. - Piłkarze do niego nie lgnęli. Był nerwusem, często był poirytowany. Gdy przegrywał, był trudny nawet dla nas, asystentów.

Portugalczyk miał wprowadzić "Biało-Czerwonych" do finałów ME. W styczniu 2023 roku witano go w Polsce z wielkimi nadziejami. Niespełna osiem miesięcy później nie było go już na posadzie.

- On miał taką mimikę, że można się tego było bać. Nie chciało się nawet patrzeć w jego kierunku. To dodatkowo spinało zawodników - relacjonuje gość Foot Trucka.

Po rozstaniu Santosa z PZPN popularny był pogląd, że trener mistrzów Europy 2016 przyjął propozycję z Polski tylko dla pieniędzy. Miał rzadko pojawiać się w swoim warszawskim gabinecie i nie dbać o właściwą komunikację z zespołem. Dla części obserwatorów symbolem jego kadencji stała się scena, w której biegnie wzdłuż linii bocznej i wykrzykuje uwagi po portugalsku.

- To ambitny trener. To nieprawda, że chciał wykonać skok na kasę. Gdyby tak było, to powiedziałby, że nie rezygnuje - prostuje Mielcarski.

W ostatnich dniach Santos wymieniany jest w gronie kandydatów do objęcia trenerskich sterów w Panathinaikosie Ateny. Zawodnikami tego klubu są Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Fernando Santos AFP

Fernando Santos AFP

Fernando Santos AFP