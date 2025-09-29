Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zero litości, selekcjoner na bruku. Wyciekły kulisy. "Bardzo to przeżył, bardzo"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Po dwóch latach od niesympatycznego pożegnania Fernando Santosa z reprezentacją Polski wiemy nieco więcej o kulisach jego pracy w roli selekcjonera "Biało-Czerwonych". Do tematu w interesującej retrospekcji wraca Grzegorz Mielcarski. - Santos był zamknięty w sobie. Piłkarze do niego nie lgnęli. Był nerwusem, często był poirytowany. Gdy przegrywał, był trudny nawet dla nas, asystentów - zdradza na kanale Foot Truck jeden z najbliższych współpracowników Portugalczyka, Grzegorz Mielcarski.

Fernando Santos (na małym zdj.) i Cezary Kulesza
Fernando Santos (na małym zdj.) i Cezary KuleszaAFP

Wrzesień nie jest najszczęśliwszym miesiącem w ostatnich latach trenerskiej kariery Fernando Santosa. Przed trzema tygodniami w przykrym klimacie 70-latek rozstał się z reprezentacją Azerbejdżanu. Niemal równo dwa lata wcześniej za współpracę podziękował mu PZPN.

- Bardzo to przeżył, bardzo. Nie wiem, czy do tego momentu gdzieś pracował krócej - mówi dzisiaj Grzegorz Mielcarski, w tamtych dniach jeden z asystentów Portugalczyka.

Wicemistrz olimpijski z Barcelony był gościem kanału Foot Truck. O kadencji Santosa opowiadał chętnie i ciekawie. Z jego narracji wynika, że ta współpraca od początku nie prowadziła do niczego dobrego.

Santos próbował wprowadzić Polskę do finałów ME. "Był trudny nawet dla nas, asystentów"

- Santos czuł się samotny. Nie miał wsparcia. Jego kontakt z Cezarym Kuleszą i jego środowiskiem był bardzo mały i ograniczony - ujawnia Mielcarski.

- Poza tym był zamknięty w sobie - dodaje. - Piłkarze do niego nie lgnęli. Był nerwusem, często był poirytowany. Gdy przegrywał, był trudny nawet dla nas, asystentów.

Portugalczyk miał wprowadzić "Biało-Czerwonych" do finałów ME. W styczniu 2023 roku witano go w Polsce z wielkimi nadziejami. Niespełna osiem miesięcy później nie było go już na posadzie.

- On miał taką mimikę, że można się tego było bać. Nie chciało się nawet patrzeć w jego kierunku. To dodatkowo spinało zawodników - relacjonuje gość Foot Trucka.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Wszyscy widzieli, co zrobił Lewandowski. Brakuje słów. Wideo podbija sieć

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po rozstaniu Santosa z PZPN popularny był pogląd, że trener mistrzów Europy 2016 przyjął propozycję z Polski tylko dla pieniędzy. Miał rzadko pojawiać się w swoim warszawskim gabinecie i nie dbać o właściwą komunikację z zespołem. Dla części obserwatorów symbolem jego kadencji stała się scena, w której biegnie wzdłuż linii bocznej i wykrzykuje uwagi po portugalsku.

    - To ambitny trener. To nieprawda, że chciał wykonać skok na kasę. Gdyby tak było, to powiedziałby, że nie rezygnuje - prostuje Mielcarski.

    W ostatnich dniach Santos wymieniany jest w gronie kandydatów do objęcia trenerskich sterów w Panathinaikosie Ateny. Zawodnikami tego klubu są Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

    Zobacz również:

    Adam Buksa (pierwszy z prawej) może nie otrzymać powołania na najbliższe mecze reprezentacji Polski
    Reprezentacja

    Komunikat odwołany. Jest o wiele gorzej. Fatalne wieści dla reprezentacji Polski

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO
      Fernando Santos
      Fernando SantosAFP
      Fernando Santos
      Fernando SantosAFP
      Fernando Santos
      Fernando SantosAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja