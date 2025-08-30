Zbliża się zgrupowanie, a Grabara wypalił ws. gry w reprezentacji Polski

W piątek Jan Urban ogłosił kadrę na swoje debiutanckie zgrupowanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Wśród wybrańców pojawiło się kilka nazwisk, które wywołały zainteresowanie zarówno ekspertów, jak i kibiców. Najważniejszą wieścią jest powrót do narodowej kadry Roberta Lewandowskiego. Decyzją selekcjonera napastnik Barcelony odzyska opaskę kapitana, a mianowany przez Michała Probierza Piotr Zieliński został mianowany jego zastępcą.

Wśród wybrańców Urbana znalazł się również Kamil Grosicki, który w czerwcu podczas towarzyskiego meczu z Mołdawią zakończył reprezentacyjną karierę. Osoba nowego selekcjonera sprawiła, że skrzydłowy Pogoni Szczecin postanowił zmienić zdanie, a sam Urban nie miał wątpliwości, by na niego postawić.

W kadrze znalazły się również nowe twarze. Do tego grona zaliczyć trzeba Arkadiusza Pyrkę, Przemysława Wiśniewskiego oraz Jana Ziółkowskiego - cała trójka we wrześniu może zanotować premierowy występ w narodowych barwach. Po prawie dwuletniej przerwie do reprezentacji wraca defensor PAOK-u Saloniki Tomasz Kędziora.

Ten temat ciągnie się za Grabarą od dawna. Bramkarz nie ukrywa swojego stanowiska ws. braku powołań do reprezentacji

Głośny powrót do reprezentacji zanotował Kamil Grabara. Golkiper Wolfsburga dotychczas zagrał tylko w jednym meczu kadry - za kadencji Czesława Michniewicza wystąpił w meczu Ligi Narodów z Belgią. Grabara załapał się jeszcze do kadry na mundial w Katarze, lecz później znalazł się poza radarem Fernando Santosa oraz Michała Probierza.

Dużo mówiło się zwłaszcza o relacji pomiędzy bramkarzem a ostatnim selekcjonerem polskiej kadry. Nic nigdy nie zostało głośno wypowiedziane przez zainteresowanych, jednak temat cały czas wisiał w powietrzu. Probierz regularnie ignorował Grabarę przy rozsyłaniu powołań, stawiając na innych bramkarzy występujących w słabszych ligach, niż Bundesliga.

W sobotę na kanale Youtube telewizji Eleven Sports opublikowano wywiad Mateusza Święcickiego z bramkarzem Wolfsburga. Jednym z wątków rozmowy była oczywiście kariera Grabary w reprezentacji. Co istotne dla kontekstu wypowiedzi, w tamtym momencie polski bramkarz nie wiedział jeszcze o ostatecznej decyzji Urbana. Na dodatek, na pytanie dziennikarza o potencjalny telefon ze strony nowego selekcjonera Grabara odpowiedział przecząco. Pomimo tego, pokusił się o zdecydowaną wypowiedź.

Ja jestem chyba jedynym piłkarzem na świecie, który jest zawsze pytany o grę w reprezentacji swojego kraju, a od dwóch czy trzech lat na zgrupowaniu kadry nie był. Uważam, że jest to krzywdzące, że jest to natarczywe w moim kierunku. Ja bym chciał opowiadać o graniu w kadrze Polski czy byciu w kadrze Polski, tylko w momencie, w którym bym w niej był. A ja jestem w takiej patowej sytuacji, że w kadrze nie jestem, a jestem zawsze o to pytany. To jest trochę męczące

Grabara wskazując na swoją sytuację wyraził gotowość do przyjazdu na zgrupowanie. Zdradził również to, jak poczułby się w przypadku odrzucenia ze strony kolejnego z selekcjonerów. - Ja jestem gotowy. Jeżeli zostanę do kadry powołany, to na kadrze pewnie będę. Jeżeli nie zostanę powołany, to nic się nie zmieni, bo przywykłem - spuentował całą sprawę Grabara.

Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania w ramach eliminacji mistrzostw świata. 4 września w Rotterdamie "biało-czerwoni" zmierzą się z Holandią. Zaledwie trzy dni później w Chorzowie Polska będzie próbowała zrewanżować się Finlandii za czerwcową porażkę w Helsinkach. Relacje z tych spotkań będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Cztery polskie kluby w LK. Boniek: Nie mówiłbym o sukcesie Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Grabara AFP

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP