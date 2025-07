Według wszystkich znaków na niebie i ziemi, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie ogłoszony Jan Urban. O tym wyborze rozmawiamy ze Zbigniewem Bońkiem, który świetnie zna przyszłego (najprawdopodobniej) trenera kadry.

Przemysław Langier (Interia Sport): Co kadrze może dać Jan Urban, czego nie dałby inny trener?

Zbigniew Boniek (były prezes PZPN): - Szczegółowo bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo pierwsze odpowiedzi poznamy dopiero po wrześniowych meczach - oczywiście przy założeniu, że faktycznie Janek zostanie selekcjonerem. Natomiast na pewno mogę powiedzieć o nim, że mam o nim wyłącznie pozytywne zdanie. Jest dobrym człowiekiem, a z dobrymi ludźmi zawsze się dobrze współpracuje. Zawodnicy będą mieli z nim dobrze. Janek zna swoją wartość, ale okazuje to w trochę inny sposób niż Michał Probierz. Na pewno będzie zaskakiwał składem, czy ustawieniem drużyny, ale nie będzie zaskakiwał krojem garniturów. Inaczej postrzega świat od swojego poprzednika, inaczej wygląda. Ja mu życzę z całego serca, by mu dobrze poszło, choć sytuacja jest trudna. Ostatecznie to nie on wyjdzie na boisko i nie on będzie musiał strzelać bramki. W Górniku Zabrze potrafił robić coś z niczego - co sezon sprzedawali mu pół drużyny, a ta nowa, budowana od podstaw, zawsze dobrze wyglądała. Natomiast, jak wiadomo, praca selekcjonera jest czymś innym niż praca trenera w klubie.

To co w pierwszej kolejności powinien zrobić jako selekcjoner?

- Dużo jest do zrobienia przy drużynie. Na czele z ustaleniem, że przyjazd na reprezentację to nie jest przyjazd na wypoczynek. Do tej pory dziennikarze na każdym piętrze hotelu kadry ustawiali studia, robili podcasty, łączenia na żywo, a tak nie funkcjonuje żadna kadra na świecie. Potrzeba trochę więcej dyscypliny i świadomości, że po to zebraliśmy się w tym hotelu, by zapisać się w historii polskiej piłki, przy okazji dając trochę radości ludziom.

Będzie inaczej niż za Michała Probierza

A czego się pan spodziewa na boisku?

- Taktycznie zmieni zespół - myślę, że będzie grał inaczej niż Michał Probierz. Ale jak mówiłem przed chwilą, poczekajmy do meczu. Tracimy bardzo dużo czasu na dywagacje. Teraz pojawił się kolejny raz temat składu sztabu. Jaki sens mają te dyskusje? Koncepcję tworzy pierwszy trener, a my zastanawiamy się, nad fachowością trenera od przygotowania fizycznego. Dobrze, że taki jest, ale przecież w 3-4 dni nie zdziała cudów w tej kwestii. On może zawodnikom pomóc, a nie zbudować. W Portugalii i Hiszpanii ludzie nie mają pojęcia, kto jest w sztabie selekcjonera. Piłka to jest prosta gra.

Panu chodziło kiedykolwiek po głowie zatrudnienie Urbana?

- Szczerze mówiąc - nie było odpowiedniego timingu. Kiedyś spotkałem się z Jankiem i on mi mówi: kurczę, nigdy nie pomyślałeś o mnie. I rzeczywiście nie pomyślałem, ale może dlatego, że gdy szukałem selekcjonera, Janek miał co innego na głowie, nigdy nie był wolny. Poza tym miałem trochę inną koncepcję wyboru trenera. Nigdy nie robiłem castingu. Wybierałem sobie w głowie kogoś, kto mi najbardziej pasował. Wtedy się z nim spotykałem i jak nic mnie nie zniechęciło, to nie musiałem już słuchać innych. I każdy z wybranych przeze mnie selekcjonerów sportowo zrealizował to, co zakładaliśmy przy podpisaniu kontraktu - Adam Nawałka awansował na dwie imprezy, Jurek Brzęczek na jedną, a Paulo Sousa zrobił baraże mundialu - które były naturalnym celem, gdy w grupie eliminacyjnej mieliśmy Anglię.

Oczyścić atmosferę

Gdyby pan był prezesem i zatrudniał Jana Urbana, jaki byłby pana pierwszy przekaz do niego?

- Jako prezes na pewno bym nie chciał, by wybierać do drużyny kogoś z zarządu PZPN. To prezes osobiście musi być blisko drużyny, musi ją czuć, widzieć i rozwiązywać konflikty w zarodku. Nikt nie powinien tego robić za prezesa. Za każdego selekcjonera w mojej kadencji zdarzały się gorące momenty, ale ludzie inteligentni w swoim gronie rozstrzygali je w porę. Teraz też Janka na pewno nie zostawiłbym sam.

Dużo można powiedzieć o reprezentacji, ale faktycznie nie to, że atmosfera wokół niej jest czysta.

- Oczywiście. Zawodnicy mają pewnych ludzi dosyć. Nie chcę rzucać nazwiskami, ale prowadzenie jakichś zakulisowych gierek nigdy nie służy dobru drużyny. Tak sobie myślę, że gdyby nie komunikat w sprawie opaski Roberta Lewandowskiego, Michał wciąż byłby trenerem. Nawet, jeśli przegrałby z Finlandią. Ktoś jednak dopuścił do tego, by sytuacja rozegrała się zupełnie inaczej. Drużyna musi być szczelna, nic z niej nie może wychodzić, ale już nie chcę tego ruszać. Janek sobie z tym poradzi. On ma sympatyczną twarz, ale nie jest miękki i nie lubi, jak ktoś wokół niego się kręci.

Pan rozmawiał z Robertem Lewandowskim. Zapewne ruszaliście temat jego powrotu i opaski.

- Nie mogę powiedzieć, bo to była prywatna rozmowa. Natomiast dla mnie kapitanem reprezentacji - dopóki nie skończy w niej grać - jest Robert Lewandowski. Jeśli ustalą to inaczej w sposób koleżeński, to jest ich sprawa.

Jan Urban nie boi się raczej mówić przełożonym, co siedzi mu na wątrobie. Dogadają się z Cezarym Kuleszą?

Powiem tylko tyle - mam nadzieję.

