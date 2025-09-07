Zbigniew Boniek zaskoczył przed meczem z Finlandią. Szybko mu to wypomniano

Polscy piłkarze kolejną odsłonę rywalizacji o awans na mistrzostwa świata rozpoczęli udanie, bo od urwania punktów Holendrom (1:1). Jeszcze ważniejsze spotkanie podopiecznych Jana Urbana czeka w niedzielę w Chorzowie, gdzie "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Finlandią. Ta potyczka będzie nie tylko okazją do rewanżu za czerwcową porażkę w Helsinkach, ale też do zyskania przewagi nad drużyną, z którą nasza kadra walczy o zajęcie drugiego miejsca w grupie premiowanego grą w barażach.

"Możemy zagrać tak jak z Holandią, ale na tle Finlandii, która nie jest Holandią, ten mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej. My wiemy, o co gramy, ale Finowie też. Musimy być gotowi na to, że Finlandia zagra otwarte spotkanie, jeśli nie, to będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym, co nie jest łatwe" - przyznał Urban podczas konferencji prasowej.

Zbigniew Boniek wytypował wynik meczu Polska - Finlandia

Zdecydowanymi faworytami spotkania, które rozpocznie się o godz. 20:45, będą Polacy. A każdy inny wynik niż ich zwycięstwo zostanie uznany za dużą wpadkę, tym bardziej, że "Biało-Czerwoni" kilka dni temu postawili się mocnym Holendrom. W triumf kadry Urbana najwyraźniej wierzy Zbigniew Boniek, który już dzień po wywalczeniu remisu w Rotterdamie pokusił się o wytypowanie wyniku.

Z Finlandią widzę spokojne 3/4 zero

Dwa dni później były prezes PZPN znowu przemówił i w niedzielny poranek ponownie wytypował wynik. "Po dobrym 1-1 w Rotterdamie, czas na dobry, zwycięski, ofensywny mecz. Powodzenia i liczę na spokojne 2/3 zero" - napisał. A internauci szybko wypomnieli mu, że obstawia mniej okazałe zwycięstwo niż w piątkowym wpisie.

"Przecież 3/4 zero miało być! Jest coś o czym Pan wie a nie mówi?" - napisał jeden z użytkowników X. "Parę dni temu było 3/4 zero..." - zauważył ktoś inny. "Miało być 3/4 do zera. Wieczorem jeszcze się może zmniejszyć" - czytamy w kolejnym komentarzu, a takich wpisów jest więcej.

Początek spotkania z Finlandią o godz. 20:45, a na relację tekstową na żywo z tego meczu zapraszamy do Interii.

