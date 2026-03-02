Cezary Kulesza 30 czerwca 2025 uzyskał reelekcję i został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej do 2029 roku. Został więc drugą z rzędu osobą na tym stanowisku, której rola trwała dwie kadencje. Wcześniej w latach 2012-2021 u steru federacji był obchodzący we wtorek 70. urodziny Zbigniew Boniek.

Z tej okazji porozmawiał z Przeglądem Sportowym Onet. Został zapytany o to, czy nie planuje wystartowania w wyborach za trzy lata. Jak wiadomo, statut nie przewiduje trzeciej kadencji danego prezesa, musiałaby zostać zmieniona ustawa o sporcie. Były wiceprezes UEFA zaczął w swoim stylu, od okrągłych słów.

Ostatnia kadencja Kuleszy, pytanie do Bońka o wybory. "Nie można się bać"

- My bywamy aroganccy, wydaje nam się, że trzeba być młodym, ładnie wyglądać, mieć żel na głowie, aby odnosić prawdziwe sukcesy. A ja przypominam, że siwe włosy to nie jest tylko starość. To także doświadczenie, mądrość i wiele innych bardzo pozytywnych aspektów. Często jest tak, że jeżeli chcesz mieć prestiżowe stanowisko w poważnym biznesie, to musisz mieć ogromny intelektualny kapitał, które zdobywa się przez lata i dekady - powiedział.

Następnie został konkretnie dopytany o powrót do związku w jakiejkolwiek funkcji.

Nie myślałem o tym

Z drugiej strony nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. - Nie wiem, co będzie "kiedyś". Nie zamierzam bawić się we wróżkę, tym bardziej że jestem teraz daleko od spraw związkowych - zaznaczył.

Boniek negatywnie ocenił brak opozycji dla Kuleszy w zeszłorocznych wyborach. Przypomnijmy że kandydatura Pawła Wojtali się rozpadła półtora miesiąca przed głosowaniem.

- Trzeba umieć przegrywać. Ja kiedyś przegrałem z Grzegorzem Lato (w 2008 roku - red.), a w następnej kadencji zostałem prezesem i wiele dobrych rzeczy przez te dwie kadencje z naszą ekipą zrobiliśmy. W ubiegłym roku nikt nie odważył się stanąć w szranki wyborcze z urzędującym prezesem Cezarym Kuleszą. To mnie dziwi, bo w życiu nie można się bać porażek. Ale w następnych wyborach Czarek nie może już startować, więc spodziewam się, że potencjalni kandydaci nabiorą odwagi - zakończył.

