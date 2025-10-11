Zbigniew Boniek nie ma złudzeń, skreślił kadrowicza. "Nigdy nie miał takiego poziomu"

We wrześniu rozpoczął się nowy etap w reprezentacji Polski. Swoją kadencję zaczął nowy selekcjoner, co zawsze dla wielu zawodników oznacza czystą kartę. Jakub Piotrowski podczas pracy Michała Probierza dostawał sporo szans. Miesiąc temu został powołany przez Jana Urbana, ale nie otrzymał ani minuty. Zmieniło się to w czwartek - rozegrał cały sparing z Nową Zelandią.

Wydaje się, że Zbigniew Boniek nie jest największym fanem tego defensywnego pomocnika. - O Piotrowskim nie będę nic mówił, bo wydaje mi się, że to był niewypał, że on był na boisku (w meczu z Austrią na EURO - red.). Ja mówiłem przed turniejem, że jeżeli my jedziemy grać Sliszem, Piotrowskim, to my nic nie zrobimy, bo to nie są zawodnicy, którzy mogą się szybko dostosować do wyższego poziomu. To nie są też zawodnicy, którym piłka nie przeszkadza w grze, a na pewnym etapie tacy są potrzebni - mówił w czerwcu 2024 roku.