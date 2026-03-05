Zaskakujący telefon ws. Lewandowskiego. Nawet Urban był zdziwiony. "Musi pracować"

"Biało-Czerwoni" nadal mogą zameldować się w fazie grupowej nadchodzących mistrzostw świata. Aby tak się stało, najpierw na Stadionie Narodowym w Warszawie muszą ograć Albanię, a następnie na wyjeździe rozprawić się ze Szwecją lub Ukrainą.

Wszystko wskazuje na to, że 20 marca Jan Urban ogłosi listę zawodników, z których będzie chciał skorzystać w trakcie baraży. Za nieco ponad dwa tygodnie dowiemy się, kto powalczy o udział w mundialu.

Pewniakiem w zespole Urbana jest Robert Lewandowski. O ile kapitan naszej kadry tylko będzie zdrowy, z pewnością zobaczymy go w starciu z Albańczykami. Ostatnio o 37-letniego napastnika Barcelony zapytany został sam selekcjoner. I to przez kogo!

W trakcie programu na kanale "Foot Truck" do szkoleniowca reprezentacji Polki zadzwonił jego syn, Piotr. - Czy Robert ma szanse na powołanie? - zwrócił się do ojca. - Czy Robert ma szansę? - dopytywał zaskoczony Jan Urban. - Tak, Lewandowski, Barcelona - podgrzewał Piotr.

- Musi się starać jak każdy inny. My obserwujemy wszystkich zawodników, analizujemy itd. Ale Piotruś, ty nie masz nic do roboty? - odpowiedział humorystycznie trener "Biało-Czerwonych", który niejednokrotnie udowadniał, że nie strwoni od spontanicznych, niewyuczonych sformułowań.

Obecnie Robert Lewandowski przygotowuje się do sobotniego meczu przeciwko Athletikowi Bilbao na wyjeździe. Jeśli Hansi Flick zdecyduje się wpuścić 37-latka na murawę, wystąpi on w specjalnej masce ochronnej.

Wszystko przez złamanie kości wewnętrznej w lewym oczodole w ostatnim meczu z Villarrealem (4:1). Spotkanie z Athletikiem rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Robert Lewandowski ERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PL East News

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

