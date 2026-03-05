Zaskakujący telefon ws. Lewandowskiego. Nawet Urban był zdziwiony. "Musi pracować"
Już tylko 21 dni dzieli nas od półfinałowego meczu z Albanią w barażach mistrzostw świata. Niebawem doczekamy się listy powołań, którą wraz ze sztabem przygotuje Jan Urban. Ostatnio selekcjoner reprezentacji Polski odebrał dosyć niespodziewany telefon, w którym zapytano go o... Roberta Lewandowskiego. Jego reakcja była bezcenna.
"Biało-Czerwoni" nadal mogą zameldować się w fazie grupowej nadchodzących mistrzostw świata. Aby tak się stało, najpierw na Stadionie Narodowym w Warszawie muszą ograć Albanię, a następnie na wyjeździe rozprawić się ze Szwecją lub Ukrainą.
Wszystko wskazuje na to, że 20 marca Jan Urban ogłosi listę zawodników, z których będzie chciał skorzystać w trakcie baraży. Za nieco ponad dwa tygodnie dowiemy się, kto powalczy o udział w mundialu.
Syn zadzwonił do Urbana na wizji. Padło pytanie o Lewandowskiego. Konsternacja
Pewniakiem w zespole Urbana jest Robert Lewandowski. O ile kapitan naszej kadry tylko będzie zdrowy, z pewnością zobaczymy go w starciu z Albańczykami. Ostatnio o 37-letniego napastnika Barcelony zapytany został sam selekcjoner. I to przez kogo!
W trakcie programu na kanale "Foot Truck" do szkoleniowca reprezentacji Polki zadzwonił jego syn, Piotr. - Czy Robert ma szanse na powołanie? - zwrócił się do ojca. - Czy Robert ma szansę? - dopytywał zaskoczony Jan Urban. - Tak, Lewandowski, Barcelona - podgrzewał Piotr.
- Musi się starać jak każdy inny. My obserwujemy wszystkich zawodników, analizujemy itd. Ale Piotruś, ty nie masz nic do roboty? - odpowiedział humorystycznie trener "Biało-Czerwonych", który niejednokrotnie udowadniał, że nie strwoni od spontanicznych, niewyuczonych sformułowań.
Obecnie Robert Lewandowski przygotowuje się do sobotniego meczu przeciwko Athletikowi Bilbao na wyjeździe. Jeśli Hansi Flick zdecyduje się wpuścić 37-latka na murawę, wystąpi on w specjalnej masce ochronnej.
Wszystko przez złamanie kości wewnętrznej w lewym oczodole w ostatnim meczu z Villarrealem (4:1). Spotkanie z Athletikiem rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.