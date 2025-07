Zaskakujący głos ws. selekcjonera. Nawałka skreślony. Wiemy, dlaczego

Ostatnio więcej się mówi o powrotach do kadry, bo w mediach przewijają się Jerzy Brzęczek i Adam Nawałka. Są to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze decyzje, bo wiemy, czego po tych trenerach możemy się spodziewać. Jurek jest młodszy, stracił reprezentację, gdy wszystko wygrał. Brzęczek to nie jest zły wybór, ale dla Nawałki jest już za późno.