Korespondencja z Rotterdamu

Przemysław Wiśniewski, czyli debiut-marzenie

Takiego debiutu to można zazdrościć…

Przemysław Wiśniewski (obrońca reprezentacji Polski): Tak, chyba nie mogłem sobie wyobrazić lepszego. Wydaje mi się, że zagrałem poprawny mecz. Gdy się doda do tego jeszcze polskich kibiców na De Kuip, przeżycie jest naprawdę fajne. Spełnienie marzeń.

Holandia była tak mocna, jak się ją rysuje?

Była bardzo mocna. Patrząc przez pryzmat tego, że 70 proc. spędziliśmy w defensywie, to trzeba było sobie pomóc taktyką. Trener miał przede wszystkim podejście pod tego konkretnego przeciwnika. Byliśmy dobrze zorganizowani i uważni w defensywie. Całą drużyną przesuwaliśmy się kompaktowo - to był klucz.

Wyglądaliście na naprawdę zgranych z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem.

Bardzo dobrze czułem się w tym bloku. Mieliśmy za sobą kilka treningów, już wtedy odpowiednio się komunikowaliśmy.

Przed chwilą rozmawialiśmy z Robertem Lewandowskim - chwalił cię.

Cieszę się, że chłopaki mówią, że dobrze zagrałem. Mam nadzieję, że zostanę na dłużej, bo w piłce niczego nie można być pewnym. Muszę pokazywać się w klubie, bo od tego zależą kolejne powołania, a nie, że zagrałem jeden dobry mecz w kadrze.

Kiedy dowiedziałeś się, że zagrasz w wyjściowym składzie?

Podczas treningu można było przewidzieć, jaka będzie jedenastka, choć nie wiedziałem tego na 100 proc. Gdy trener wystawiał mnie u boku Kiwiora i Bednarka, a później nie zmieniał, wydawało mi się, że to jest to. Tak samo przy stałych fragmentach gry. Ostatecznie dowiedziałem się, że gram, w dniu meczu.

Zero stresów

Był stres debiutanta, gdy stanąłeś w tunelu De Kuip?

Szczerze? Nie czułem nic. Byłem tak odcięty, układ nerwowy w ogóle przestał reagować. Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. W Spezii wychodzę na mecz i się stresuję, a tutaj nic, w ogóle się nie denerwowałem. Moja pewność siebie nawet mnie zaskoczyła. Chłopaki pomagali, mówili, żebym był spokojny. Na boisku już było to, co w klubie - czyli agresywny doskok, dobre podania w przód, kilka wyjść z piłką. Podszedłem z chłodną głową. Na kadrę przyjechałem bez żadnych kompleksów, z większością chłopaków się już znałem. Normalnie się z nimi gada.

Zszedłeś z kontuzją?

Nic poważnego się nie stało. Po prostu trzy dni temu dostałem mocno w łydkę i tutaj cały czas ją czułem. W pewnym momencie już nie mogłem grać, ale wszystko będzie w porządku.

Analizowałeś straconego gola?

Wcześniej kadra przy stałych fragmentach broniła jeden na jeden. Teraz zapadła decyzja, by bronić strefą. Ale Dumfries jest "kotem" - strzela bardzo dużo bramek głową. Tutaj nam uciekł, to się zdarza. Na moje oko Holendrzy nie mieli dużo klarownych sytuacji - kilka było po spalonych.

Skąd u ciebie taka szybkość przy swoich centymetrach i kilogramach?

Mam ją chyba wrodzoną, traktuję ją jak atut. Nie zniknęła nawet po kontuzjach.

Mecz z Holandią nie będzie dużo wart, bez wygranej z Finami.

Zdajemy sobie z tego sprawę. Wydaje mi się, że w niedzielę zagramy odważniej, bo Finowie nie mają tyle indywidualnej jakości, co my. Trener na pewno będzie miał swój plan - ten z Rotterdamu wykonaliśmy na moje oko w 100 proc.

Przemysław Wiśniewski w meczu z Holandią, 04.09.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Przemysław Wiśniewski i Memphis Depay Olaf Kraak AFP

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP