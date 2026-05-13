Zaskakujące skutki meczu z Polską. Decyzja ws. mundialu. Burza w Szwecji

Tomasz Brożek

Po barażowym triumfie nad reprezentacją Polski Szwedzi przygotowują się do jak najlepszego występu na tegorocznych mistrzostwach świata. Mecz w Sztokholmie poza awansem przyniósł jednak ze sobą jeszcze kolejny skutek, a przynajmniej tak informują szwedzcy dziennikarze. W kraju naszego ostatniego rywala panuje obecnie spore poruszenie - czy wręcz burza - po najnowszej decyzji dotyczącej wyjazdu na mundial. A wzrok pada w kierunku Barcelony.

Sędzia pokazuje żółtą kartkę piłkarzowi w czerwonym stroju; w ramce Roony Bardghji w pomarańczowej koszulce z rękami przy twarzy.
Roony Bardghji nie pojedzie na mundial 2026. Czy to skutki meczu Szwecja - Polska?

Obiektem spojrzeń szwedzkich kibiców oraz ekspertów jest rzecz jasna Roony Bardghji. 20-latek dopiero co celebrował z kolegami z szatni tytuł mistrza Hiszpanii, między innymi dyskutując na dachu klubowego autokaru z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim o swojej znajomości języka hiszpańskiego.

Dwa dni po pierwszym w karierze triumfie w LaLiga na 20-latka spadł jednak dotkliwy cios. Selekcjoner reprezentacji Szwecji nie znalazł bowiem dla niego miejsca w 26-osobowej kadrze zawodników, na których będzie liczył podczas zbliżających się mistrzostw świata.

Decyzja 50-letniego szkoleniowca odbija się szerokim echem, wywołując spore emocje.

Trochę mnie to wścieka
stwierdził ekspert stacji TV4 John Guidetti, 39-krotny reprezentant Szwecji

- Uważam, że to tchórzliwy wybór składu. Wykluczasz zawodników z charakterem, boisz się, że atmosfera się popsuła. Czy twoim zadaniem jako trenera reprezentacji nie jest właśnie zadbanie o to, by w składzie znaleźli się najlepsi gracze? - dodał, pytając retorycznie.

I właśnie troska o atmosferę ma stać za kulisami skreślenia z listy piłkarza Barcelony.

O sprawie rozpisuje się serwis Fotbollskanalen.se, powołując się na ustalenia szwedzkiego dziennika "Aftonbladet". Według tamtejszej redakcji, wszystkiemu winne są wydarzenia, do których doszło po barażowy meczu z Polską w Solnie pod Sztokholmem.

Roony Bardghji nie zagrał w finałowym boju z drużyną Jana Urbana. Ba, znalazł się całkowicie poza kadrą meczową, lądując na trybunach. A kluczowa miała okazać się jego reakcja.

Zamiast bowiem świętować wraz z kolegami niezwykle cenne zwycięstwo 3:2, 20-latek miał dąsać się, narzekając na to, że nie pojawił się na murawie.

To było bardzo dziwne, że siedział w złym nastroju, kiedy już zakwalifikowaliśmy się na mundial. To na pewno nie przyniosło mu korzyści
czytamy

Rozczarowani postawą piłkarza Barcelony byli członkowie szwedzkiego sztabu szkoleniowego, a jego koledzy mieli wyrażać swoje zdziwienie. I - jak informują tamtejsze media - część z nich jest przekonana, że brak powołania na mundial to bezpośrednie reperkusje tego, jak Roony Bardghji zachował się przy okazji spotkania z Polską.

- W jego ojczyźnie jasno dają do zrozumienia, że jego nieobecność jest motywowana incydentem, który miał miejsce po awansie zespołu w meczu przeciwko Polsce - kwituje sprawę kataloński "Sport", który również przygląda się sprawie skrzydłowego Barcelony.

Piłkarz w stroju FC Barcelony z rękami na głowie wyraża silne emocje podczas meczu, a w rozmytym tle widoczny jest inny zawodnik na boisku.
Roony BardghjiBurak AkbulutAFP
dwóch piłkarzy obejmuje się na boisku, zawodnik w żółtej koszulce z numerem 17 i nazwiskiem Gyökeres na plecach oraz piłkarz w czerwonym stroju z opaską kapitana na ramieniu
Viktor Gyokeres i Robert Lewandowski podziękowali sobie za grę w meczu Szwecja - PolskaGrzegorz WajdaReporter
FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)

