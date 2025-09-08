Zaskakujące doniesienia ws. reprezentanta Polski. Kontrakt rozwiązany po miesiącu

Paweł Dawidowicz rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Polski 15 października 2024 roku. Wziął udział w zremisowanym 3:3 spotkaniu z Chorwacją, w ramach Ligi Narodów. Obrońca był powoływany przez Michała Probierza na marcowe i czerwcowe zgrupowania, jednak nie miał okazji zaprezentować się na murawie. Teraz Jan Urban ani myślał na niego postawić. W zamian za to odkrył Przemysława Wiśniewskiego, który zbiera laury swoich debiutanckich meczów z Holandią i Finlandią.

Paweł Dawidowicz odszedł z klubu po sześciu latach. Kierunek - liga arabska

Paweł Dawidowicz był niegdyś młodym talentem polskiej piłki. W 2014 roku, jako 19-latek odchodził z Lechii Gdańsk do młodzieżowego zespołu Benfiki Lizbona. Później krążył po wypożyczeniach w VfL Bochum, Palermo oraz Hellasie Verona. W 2019 roku Włosi zdecydowali się wykupić Dawidowicza z Benfiki za 3,5 miliona euro.

Dla Hellasu polski defensor zagrał w 180 meczach, w trakcie których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. Dawidowicz od jakiegoś czasu chciał opuścić włoski klub, szukając nowych wyzwań. Odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Hellasem, tak jak i oferty innych włoskich drużyn. Okazało się, obrońca wybrał inny kierunek.

Pod koniec lipca Paweł Dawidowicz miał udać się na testy do beniaminka arabskiej ekstraklasy, Al-Hazem. Media donosiły nawet, że podpisał kontrakt i rozpoczął treningi z zespołem. Sam klub jednak go nie zaprezentował, sprawiając, że temat Dawidowicza ucichł. Mateusz Borek donosił nawet, że polski defensor miałby zarobić w Arabii Saudyjskiej 1,3 miliona euro na rok.

Miesiąc i koniec. Paweł Dawidowicz poszuka nowego klubu

Dziś Łukasz Gikiewicz na antenie "Weszło" przekazał szokujące informacje. Nasz ekspert powiedział, że Paweł Dawidowicz i Al-Hazem rozwiązali kontrakt, który obowiązywał zaledwie miesiąc.

Paweł Dawidowicz kilka dni temu rozwiązał kontrakt z klubem z Arabii Saudyjskiej. Był tam miesiąc

Według włoskiego "Il Secolo XIX", Dawidowiczem interesuje się Sampdoria, a więc drużyna z Serie B. W ostatnim sezonie zespół z Genui ledwo utrzymał się na drugim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Czas pokaże, co się wydarzy, jednak z pewnością nie jest to powód do domu dla Pawła Dawidowicza. Piłkarz obecnie jest bez klubu.

Paweł Dawidowicz: Potrzebujemy czasu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Paweł Dawidowicz Grzegorz Wajda Reporter

Paweł Dawidowicz Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paweł Dawidowicz AFP