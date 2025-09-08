Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zaskakujące doniesienia ws. reprezentanta Polski. Kontrakt rozwiązany po miesiącu

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

W ostatnim czasie nieco zapomnieliśmy o Pawle Dawidowiczu, który jeszcze niedawno tworzył z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem tercet defensywny reprezentacji Polski. Teraz znów jest głośno o byłym zawodniku Hellasu Verona. To wszystko przez jego przenosiny do beniaminka najwyższej ligi arabskiej, Al-Hazem. W tej drużynie wytrwał... miesiąc. Kontrakt właśnie został rozwiązany.

Maxi Oyedele i Paweł Dawidowicz
Maxi Oyedele i Paweł DawidowiczGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Paweł Dawidowicz rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Polski 15 października 2024 roku. Wziął udział w zremisowanym 3:3 spotkaniu z Chorwacją, w ramach Ligi Narodów. Obrońca był powoływany przez Michała Probierza na marcowe i czerwcowe zgrupowania, jednak nie miał okazji zaprezentować się na murawie. Teraz Jan Urban ani myślał na niego postawić. W zamian za to odkrył Przemysława Wiśniewskiego, który zbiera laury swoich debiutanckich meczów z Holandią i Finlandią.

Paweł Dawidowicz odszedł z klubu po sześciu latach. Kierunek - liga arabska

Paweł Dawidowicz był niegdyś młodym talentem polskiej piłki. W 2014 roku, jako 19-latek odchodził z Lechii Gdańsk do młodzieżowego zespołu Benfiki Lizbona. Później krążył po wypożyczeniach w VfL Bochum, Palermo oraz Hellasie Verona. W 2019 roku Włosi zdecydowali się wykupić Dawidowicza z Benfiki za 3,5 miliona euro.

Dla Hellasu polski defensor zagrał w 180 meczach, w trakcie których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. Dawidowicz od jakiegoś czasu chciał opuścić włoski klub, szukając nowych wyzwań. Odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Hellasem, tak jak i oferty innych włoskich drużyn. Okazało się, obrońca wybrał inny kierunek.

Zobacz również:

Prezydent RP Karol Nawrocki
Reprezentacja

Nawrocki zaskoczył po meczu, jest nagranie. Reakcja nie mogła być inna

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Pod koniec lipca Paweł Dawidowicz miał udać się na testy do beniaminka arabskiej ekstraklasy, Al-Hazem. Media donosiły nawet, że podpisał kontrakt i rozpoczął treningi z zespołem. Sam klub jednak go nie zaprezentował, sprawiając, że temat Dawidowicza ucichł. Mateusz Borek donosił nawet, że polski defensor miałby zarobić w Arabii Saudyjskiej 1,3 miliona euro na rok.

Miesiąc i koniec. Paweł Dawidowicz poszuka nowego klubu

Dziś Łukasz Gikiewicz na antenie "Weszło" przekazał szokujące informacje. Nasz ekspert powiedział, że Paweł Dawidowicz i Al-Hazem rozwiązali kontrakt, który obowiązywał zaledwie miesiąc.

Paweł Dawidowicz kilka dni temu rozwiązał kontrakt z klubem z Arabii Saudyjskiej. Był tam miesiąc
Łukasz Gikiewicz dla "Weszło".

Według włoskiego "Il Secolo XIX", Dawidowiczem interesuje się Sampdoria, a więc drużyna z Serie B. W ostatnim sezonie zespół z Genui ledwo utrzymał się na drugim szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Czas pokaże, co się wydarzy, jednak z pewnością nie jest to powód do domu dla Pawła Dawidowicza. Piłkarz obecnie jest bez klubu.

Paweł Dawidowicz: Potrzebujemy czasu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Paweł Dawidowicz zaliczył fatalny występ podczas meczu z Chorwacją
Paweł DawidowiczGrzegorz WajdaReporter
Paweł Dawidowicz
Paweł DawidowiczGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Paweł Dawidowicz
Paweł DawidowiczAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja