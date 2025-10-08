Zaskakujące doniesienia ws. Kuleszy. Prezes PZPN doceniony przez FIFA. Czeka go nowa rola

Cezary Kulesza od 18 sierpnia 2021 roku jest najważniejszą osobą w polskiej piłce nożnej. Były piłkarz, a później również prezes Jagiellonii Białystok na stanowisku prezesa PZPN zastąpił ustępującego Zbigniewa Bońka. W decydującym wyścigu po posadę aktualny szef związku pokonał Marka Koźmińskiego.

Kulesza niedawno rozpoczął swoją drugą kadencję rządzenia Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego delegatów z 30 czerwca urzędujący prezes nie miał żadnego konkurenta, uzyskując 98 głosów na 116 możliwych.

Prezes PZPN od dłuższego czasu nie ukrywał, że jego aspiracje sięgają daleko poza polskie podwórko. Kulesza starał się dostać do Komitetu Wykonawczego UEFA, w którym od 2017 roku zasiadał Boniek. 63-latkowi nie udało się jednak zastąpić medalisty mistrzostw świata również i na tym stanowisku. Polak w głosowaniu zebrał jedynie 21 głosów, co okazało się niewystarczające, by znaleźć się w gronie zwycięzców. Prezes PZPN zajął ósme miejsce spośród 11 kandydatów.

Polacy dostrzeżeni przez FIFA. Dwójka z nowymi rolami

Kulesza nie zniechęcił się kwietniową porażką w Belgradzie i rozpoczął starania o kolejne prestiżowe stanowisko. I jak informuje portal "WP SportoweFakty" tym razem mu się powiodło. Spekulacje medialne potwierdził również Polski Związek Piłki Nożnej.

Na usługi Polaka skusiła się FIFA. Kulesza przez następne cztery lata będzie zasiadał w komitecie ds. piłki nożnej olimpijskiej. Oznacza to, że Polak będzie zajmował się m.in. rozwojem oraz organizacją turniejów piłkarskich na Igrzyskach Olimpijskich. Najbliższe odbędą się w 2028 roku w Los Angeles.

Nie jest to jednak koniec dobrych wieści. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej postanowiła wyróżnić jeszcze jedną osobę związaną z PZPN. Chodzi o Łukasza Wachowskiego, który w rodzimym związku piastuje urząd sekretarza generalnego. Z ramienia FIFA będzie zasiadał w komitecie ds. związków członkowskich.

Do obowiązków tego organu należą m.in. utrzymywanie relacji pomiędzy FIFA a federacjami krajów członkowskich oraz monitorowanie ewolucji regulaminów FIFA, a także podległych jej podmiotom - konfederacji i federacji piłkarskich.

Cezary Kulesza i Jan Urban Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Cezary Kulesza Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Cezary Kulesza, Jan Urban i Łukasz Wachowski podczas prezentacji nowego selekcjonera reprezentacji Polski FOT. JAROSLAW OLSZEWSKI/FOTOPYK Newspix.pl