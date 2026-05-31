Zaskakująca decyzja Urbana, kadrowicz reaguje. Bolesna diagnoza po porażce z Ukrainą

Reprezentacja Polski w okresie letnim ma do rozegrania tylko dwa mecze towarzyskie. Wynika to oczywiście z faktu, że Biało-Czerwoni nie jadą na mundial po przegranej w finale barażów. W pierwszym letnim sparingu Polacy zmierzyli się we Wrocławiu z reprezentacją Ukrainy, która również na mundialu nie zagra.

W starciu dwóch ekip, które będą miały wolne od połowy czerwca lepsza okazała się Ukraina. Rywale naszych orłów wygrali 2:0 mimo faktu, że Jan Urban desygnował do gry naprawdę mocną jedenastkę z Robertem Lewandowskim, Piotrem Zielińskim i Nicolą Zalewskim na czele.

Kamiński wprost po meczu kadry. Oto największy plus

Na ławce tamten mecz zaczął Jakub Kamiński. Skrzydłowy wszedł na plac gry w drugiej części gry. - Największym plusem jest to, że trener Urban mógł sprawdzić niektórych zawodników w różnych ustawieniach. Każdy miał szansę się pokazać - ocenił Kamiński na gorąco w rozmowie z TVP Sport.

- Wiadomo były plusy, były też minusy. Czasami brakowało automatyzmów, które wcześniej były. Mamy jeszcze mecz z Nigerią i na pewno poprawimy te elementy, które dzisiaj nie funkcjonowały - dodał skrzydłowy.

- Nie możemy rozpamiętywać tego braku awansu w nieskończoność. Pierwszy raz od wielu lat nie jedziemy na dużą imprezę. Mamy mecze towarzyskie, które chcemy zagrać jak najlepiej i poprawić te elementy, które nie działały. Jest teraz na to czas i szansa, nie ma innej możliwości. Nie będzie nas na mundialu, ale chcemy rozwijać tę reprezentację - podsumował Kamiński.

Jakub Kamiński





