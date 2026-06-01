Zarzuty do Jana Urbana. Mecz z Ukrainą zmieni podejście selekcjonera?

Różnic między Janem Urbanem a Michałem Probierzem jest pewnie sporo, ale gdyby ktoś chciał wskazać tylko jedną największą, aż do meczu z Ukrainą mógłby powiedzieć o tym, jak oceny poszczególnych meczów miały u obu selekcjonerów odzwierciedlenie w rzeczywistości. Michał Probierz kojarzy się z konferencjami i wywiadami, na których uparcie twierdził, że idziemy w dobrym kierunku. Do pewnego momentu naprawdę w takim kierunku szliśmy, natomiast od startu Ligi Narodów na jesień 2024, była to już absolutna równia pochyła. Wszyscy widzieli, że ta kadra zmierza w przepaść, a trener jest pogubiony, a on po każdym meczu, który był jeszcze gorszy od poprzedniego, przychodził na konferencję i mówił, że "graliśmy dobrze, a obrana droga jest prawidłowa". Słowem: Michał Probierz miał niezwykle irytującą cechę opowiadania bajek.

Gdy w jego miejsce pojawił się Jan Urban, największą zmianą, jaką można było dostrzec, było właśnie mówienie wprost, jak jest. Aż do meczu z Ukrainą. Usłyszeliśmy, że w drugiej połowie "było zostawione serducho na boisku". Albo jako przykład zasługiwania na gola selekcjoner podał sytuację Karola Świderskiego, która wynikała wyłącznie z dostarczenia prezentu przez ukraińskich obrońców, nie zaś z naszej własnej dobrej gry. Taka ocena to coś bardziej martwiącego od wyniku, który w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia.

Skrajna stabilizacja

Po takim występie - który do 30. minuty był poprawny, ale od tego czasu fatalny - można też się zastanawiać, czy przyjęcie modelu ze skrajną stabilizacją jest idealne. To kolejna różnica między obecnym selekcjonerem, a poprzednim - Urban wysyła powołania dla piłkarzy, którzy w kadrze mogą się zahaczyć na dłużej, a u Probierza to były powołania ad hoc - na jedno zgrupowanie, by miesiąc później zakopać takiego piłkarza. I o ile bliżej ideału wydaje się model Urbana, o tyle są symptomy gubienia przez selekcjonera balansu. A może właśnie takich trzeba dopuścić, czyli ludzi, którzy może długodystansowo nie dają pewności, że utrzymają się w kadrze, ale tu i teraz mogą coś wnieść?

W przeszłości były sensowne powołania na tu i teraz, bez rozmyślania, czy za rok taki piłkarz wciąż będzie grał w kadrze. Najbardziej jaskrawym przypadkiem był Sebastian Mila u Adama Nawałki - wyciągnięty nagle po latach przerwy. W efekcie dał gola z Niemcami, dobrą grę ze Szkocją, kolejną bramkę z Gruzją na wyjeździe, a ogólnie realną pomoc drużynie w awansie na Euro 2016. Wszystko skończyło się słabą formą w drugiej części sezonu i brakiem powołania na turniej, ale czy stało się coś złego, że Mila przez chwilę pograł w kadrze, gdy akurat miał dobry moment? Czy dziś by się coś stało, gdyby Jan Urban poluzował lejce i dopuścił jednostki mogące wnieść coś dobrego w danym momencie? Jak chociażby Bartosza Nowaka.

Stracone 90 minut

Po Ukrainie można mieć poczucie straconych 90 minut. Nawet jeśli piłkarze byli testowani, by selekcjoner - jak mówił na konferencji - dostał odpowiedzi, na kogo może liczyć jesienią, rodzi się pytanie, czy stworzono im optymalne warunki, by testy wyszły wiarygodnie. Czterech debiutantów weszło po przerwie, gdy na boisku nie było już żadnych liderów tej drużyny, a jedna ze zmian - Bartosza Kapustki za Piotra Zielińskiego - została zrobiona dla zasady. Niezależnie od wyniku, z wcześniejszym ustaleniem, by oszczędzić zawodnika Interu Mediolan. W ten sposób powstał bardzo mało kreatywny środek pola Kapustka - Piotrowski, mimo iż w teorii można było jednego ustawić obok Zielińskiego, a drugiego - w drugiej połowie - obok Sebastiana Szymańskiego (który też mógł wejść z ławki do środka pola, a niekoniecznie grać za napastnikiem od początku).

Zabrakło też jeszcze jednego ważnego testu - selekcjoner nie zdecydował się na powołanie dla żadnego lewego obrońcy, by sprawdzić funkcjonowania drużyny w ustawieniu z czwórką. Oczywiście można mówić, że nie mamy tam takich piłkarzy, którzy gwarantują międzynarodowy poziom, ale skoro możemy zagrać towarzyski mecz z piłkarzem na sztukę w środku pola (Bartosz Kapustka w obecnej formie), to czemu nie spróbować powołać choćby na sztukę na lewą obronę, żeby zobaczyć funkcjonowanie całej drużyny w określonych ramach taktycznych? Mamy tu znów powrót do mówienia o balansie - można rozumieć argument Jana Urbana, że skoro wizualnie, nie patrząc na wynik, jego najlepszym meczem był ten ze Szwecją, gdy graliśmy na trójkę w obronie, to rewolucja dla rewolucji nie ma sensu. I że skoro wtedy działało, a przegraliśmy ten mecz indywidualnymi błędami, a nie strukturalnymi - to starajmy się wykluczyć indywidualne błędy, a nie zmieniajmy strukturę. Ale czy to nie jest krótkowzroczne? Co jeśli to właśnie mecz ze Szwecją był tym wyrwanym z kontekstu, a prawdziwa twarz kadry to nie ta ze Sztokholmu, a męczarnie z Albanią ledwie pięć dni wcześniej?

Ja dziś nie mam przekonania, która kadra jest prawdziwa i trochę zazdroszczę Janowi Urbanowi, że on ma. Ja nie wiem, czy jesteśmy tak dobrzy w grę na trójkę, jak z Holandią w Warszawie, czy tak mizerni, jak trzy dni później na Malcie. Były mecze, które wyszły, i były mecze, które nie wyszły. Może granie 4-5-1 albo 4-3-3 byłoby katastrofą - kto wie - ale dlaczego nie dać sobie szans, by zobaczyć to na własne oczy?

Zwłaszcza, że mamy co najmniej dwa kolejne powody, by to sprawdzić. Od lat już szukamy trzeciego stopera do pary Bednarek - Kiwior i do dziś nie wiemy, kto nim jest. A może nie ma potrzeby szukania? Może strukturalnie będziemy lepiej funkcjonować z dwoma stoperami i lewym obrońcą, nawet jeśli byłby piłkarzem "na sztukę" - bez wcześniejszego potwierdzenia, że już jest na poziomie reprezentacyjnym. Poza tym, skoro Jan Urban sam mówi, że od teraz ma rosnąć rola Oskara Pietuszewskiego w kadrze, czemu nie spróbować w meczach towarzyskich ustawienia, które jest podobne do tego w Porto (z czwórką obrońców i Pietuszewskim grającym szeroko). Największym atutem u tego piłkarza jest to, co robi z piłką, gdy się rozpędzi - a miejsce do rozpędzenia jest na boku.

Mieliśmy we Wrocławiu też bezpośrednią rywalizację na jednej pozycji - w pierwszej połowie na pozycji prawego wahadłowego grał Arkadiusz Pyrka, w drugiej Norbert Wojtuszek. Piłkarz z Ekstraklasy wyglądał na tle piłkarza z rocznym stażem w Bundeslidze znacznie lepiej. To pokazuje, że w naszej lidze da się wyszukać zawodnika, który może mieć niższy próg wejścia do kadry niż piłkarz, którego rynek klubowy zweryfikował w kierunku dużo lepszej ligi. I warto mieć to na uwadze także w kontekście lewego obrońcy, bo słuchając, co mówi selekcjoner, można odnieść wrażenie, że w tym przypadku panuje u niego naprawdę mocne przekonanie, że my tam nie mamy nikogo.

Konsekwencja, nie upór

Jan Urban wcale nie jest uparty w kontekście braku stawiania na młodych piłkarzy - co mu się przypisuje. On na nich krok po kroku stawia i nasza kadra wcale nie przypomina ekipy zbliżającej się do wieku oldbojów, natomiast jednocześnie wydaje się być uparty w innych kwestiach, w których upór do pewnego stopnia jest pozytywny - można go traktować jako bycie konsekwentnym - ale gdy zaczyna przekraczać granice konsekwencji, staje się po prostu uporem samym w sobie.

Jan Urban

Jan Urban





