Zapytali o Jana Urbana. Kulesza aż się zagotował. "Każdy chce mieć swojego kandydata"

Saga z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski ciągnie się już niemalże miesiąc. Choć początkowo prezes PZPN-u Cezary Kulesza zapowiadał prędkie działanie w tej sprawie, to do dziś nie poznaliśmy nazwiska, które można by potraktować za pewnik. W pierwszej fazie poszukiwań faworytem miał być Jan Urban. Chwilę później okazało się, że wymarzonym kandydatem Kuleszy jest jednak Maciej Skorża. Ten ostatecznie odmówił podjęcia współpracy ze krajowym związkiem piłkarskim. W następstwie fiaska w rozmowach z trenerem japońskiej Urawy padła propozycja, aby na stanowisko selekcjonera powrócił Jerzy Brzęczek. Propozycja ta również miała upaść ze względu na niechęć do dołączenia do sztabu trenerskiego, którą wyraził Łukasz Piszczek.

Teraz, na finiszu wyścigu o fotel nowego selekcjonera "Biało-czerwonych", na stanowisko faworyta znów miał powrócić Jan Urban. Sam zainteresowany, zapytany przez dziennikarza Interii Przemysława Langiera, nie potwierdził jednak pojawiających się w mediach doniesień. Podobne pytanie ze strony dziennikarzy "Przeglądu Sportowego Onte" padło również w kierunku Cezarego Kuleszy.

Kulesza twardo stoi przy swoim. Nazwisko padnie w odpowiednim czasie

We wspomnianej wcześniej rozmowie ewidentnym celem było wydobycie z prezesa PZPN-u jak największej ilości informacji odnośnie do potencjalnego objęcie reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Jego nazwisko padło bowiem kilkukrotnie, na co Kulesza zareagował w sposób bardzo stanowczy.

"Dopóki nie będziemy mieli podpisanego draftu umowy z przyszłym selekcjonerem, to nie będę zdradzał żadnych nazwisk ani szczegółów. [...]. Nie wiem, skąd te informacje (odnośnie Jana Urbana jako faworyta red.). Ja nic takiego nie mówiłem. Wiadomo, że każdy chce mieć < > kandydata, żeby potem móc powiedzieć, że wiedział pierwszy . [...] Najpierw mnie zasypujecie pytaniami, ja z szacunku odpowiadam, a potem krytykujecie, że ciągle pojawiają się jakieś nowe informacje. Poczekajmy do oficjalnego ogłoszenia. [...]. Żadne dokumenty nie zostały jeszcze podpisane" - mówił Kulesza w rozmowie z dziennikarzem "Przeglądu Sportowego Onet".

Dodatkowo w dalszej części wywiadu prezes federacji również nie zamierzał ujawniać zbyt wielu szczegółów odnośnie do zamiarów jakie PZPN ma względem nowego selekcjonera. Na kolejne pytania, dotyczące tym razem długości nowej umowy, 63-latek nie zamierzał mówić nic, ponad to co padło wcześniej. "Informacji należy oczekiwać w momencie oficjalnego ogłoszenia ws. nowego selekcjonera reprezentacji Polski" - spuentował rozmowę.

Jan Urban, obecny trener Górnika Zabrze, kiedyś gwiazda Osasuny MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

