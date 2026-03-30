Zapytali Holendrów o Polaków i Szwedów. Wynik jest brutalny. Wydali werdykt

Reprezentacja Polski przed mistrzostwami Europy 2016 typowana była do roli czarnego konia. Z tejże udało się w pewnym sensie wywiązać. Oprócz Walijczyków nikt nie zrobił większej niespodzianki niż ówczesna drużyna prowadzona przez Adama Nawałkę. Od tego czasu niestety wiele się zmieniło.

Polacy wypadli daleko poza czołową dziesiątkę rankingu FIFA, a ich pozycja w futbolu międzynarodowym bardzo się pogorszyła. W związku z tym trzeci raz z rzędu Biało-Czerwoni muszą przebijać się przez baraże do wielkiego turnieju. Tym razem w półfinale nasi reprezentanci pokonali 2:1 Albanię w Warszawie.

Holendrzy chcą Polaków. Brutalny głos

Ze stolicy Polski po kilku dniach przetransportowali się pod Sztokholm - do Solnej, gdzie powalczą ze Szwedami o udział w turnieju głównym. Wiadomo już, do jakiej grupy Biało-Czerwoni trafią, jeśli uda im się awansować. W tejże na naszą kadrę czekają Holendrzy, Japończycy oraz Tunezyjczycy.

Ghański twórca treści we współpracy z portalem B/R Football przeprowadził sondę uliczną z udziałem kibiców Holandii. Ci zostali zapytani o to, czy woleliby zagrać z Polakami czy też Szwedami. Wyniki są dla naszej kadry dość brutalne. Po pięćdziesięciu sekundach materiału było 8:0 dla Polski.

To wynik, który pokazuje, dlaczego Szwedzi są faworytami wtorkowej rywalizacji. Ostatecznie skończyło się rezultatem 8:5 dla Polski, co oznacza, że Holendrzy mimo dwóch niedawnych remisów z Polską, wciąż bardziej boją się Szwedów. O tym, z kim zagrają przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Polska zagra ze Szwecją z finale baraży o mundial. Czy Graham Potter znów spróbuje wszystkich przechytrzyć? Piotr Matusewicz / JONATHAN NACKSTRAND AFP

Anthony Taylor poprowadzi mecz Polska - Albania. UEFA podjęła decyzję Grzegorz Wajda East News

Jakub Kamiński Emilia Krawczyk/REPORTER Reporter

DJB: Lewy i Zieliński ratują, ale czy kapitan się nie starzeje? WIDEO POLSAT BOX GO