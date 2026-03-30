Zapytali Holendrów o Polaków i Szwedów. Wynik jest brutalny. Wydali werdykt

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski w finałowym meczu o udział w mistrzostwach świata 2026 rywalizować będzie ze Szwedami. W tym spotkaniu zostanie wyłoniony jeden z grupowych rywali Holendrów na mundialu. Wobec tego kreator treści Miles w kolaboracji z B/R Football przepytał kibiców Holandii o to, z kim woleliby zagrać. Wynik jest dla Polaków brutalny.

Piotr Matusewicz AFP

Reprezentacja Polski przed mistrzostwami Europy 2016 typowana była do roli czarnego konia. Z tejże udało się w pewnym sensie wywiązać. Oprócz Walijczyków nikt nie zrobił większej niespodzianki niż ówczesna drużyna prowadzona przez Adama Nawałkę. Od tego czasu niestety wiele się zmieniło.

Zwrot ws. Szymona Marciniaka. Chwila do mundialu, nagle takie informacje

Polacy wypadli daleko poza czołową dziesiątkę rankingu FIFA, a ich pozycja w futbolu międzynarodowym bardzo się pogorszyła. W związku z tym trzeci raz z rzędu Biało-Czerwoni muszą przebijać się przez baraże do wielkiego turnieju. Tym razem w półfinale nasi reprezentanci pokonali 2:1 Albanię w Warszawie.

Ze stolicy Polski po kilku dniach przetransportowali się pod Sztokholm - do Solnej, gdzie powalczą ze Szwedami o udział w turnieju głównym. Wiadomo już, do jakiej grupy Biało-Czerwoni trafią, jeśli uda im się awansować. W tejże na naszą kadrę czekają Holendrzy, Japończycy oraz Tunezyjczycy. 

Godziny do finału baraży, nagle takie obrazki ze zgrupowania reprezentacji. W tle Kamil Stoch

Ghański twórca treści we współpracy z portalem B/R Football przeprowadził sondę uliczną z udziałem kibiców Holandii. Ci zostali zapytani o to, czy woleliby zagrać z Polakami czy też Szwedami. Wyniki są dla naszej kadry dość brutalne. Po pięćdziesięciu sekundach materiału było 8:0 dla Polski.

To wynik, który pokazuje, dlaczego Szwedzi są faworytami wtorkowej rywalizacji. Ostatecznie skończyło się rezultatem 8:5 dla Polski, co oznacza, że Holendrzy mimo dwóch niedawnych remisów z Polską, wciąż bardziej boją się Szwedów. O tym, z kim zagrają przekonamy się już we wtorkowy wieczór.

Polska zagra ze Szwecją z finale baraży o mundial. Czy Graham Potter znów spróbuje wszystkich przechytrzyć?Piotr Matusewicz / JONATHAN NACKSTRANDAFP
Anthony Taylor poprowadzi mecz Polska - Albania. UEFA podjęła decyzjęGrzegorz WajdaEast News
DJB: Lewy i Zieliński ratują, ale czy kapitan się nie starzeje? WIDEOPOLSAT BOX GO

