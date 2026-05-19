Zapadła ostateczna decyzja ws. Polaków Komunikat UEFA nie zostawił złudzeń

Bartłomiej Wrzesiński

Na zakończenie tego sezonu reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa sparingi. Na przełomie maja i czerwca podopieczni Jana Urbana zmierzą się we Wrocławiu z Ukrainą oraz w Warszawie z Nigerią. UEFA opublikowała oficjalny komunikat w sprawie obu spotkań. Ujawniono nazwiska sędziów desygnowanych do poprowadzenia najbliższych potyczek "biało-czerwonych".

Robert Lewandowski, Jan Urban i trzeci mężczyzna w dresach reprezentacji Polski na murawie boiska.
Robert Lewandowski i Jan Urban

Już za niespełna miesiąc w USA, Kanadzie oraz Meksyku odbędą się mistrzostwa świata. Na światowym czempionacie po raz pierwszy od 12 lat zabraknie reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana w półfinale baraży zdołała uporać się z Albanią. Po triumfie na PGE Narodowym w Warszawie przyszedł zimny prysznic w postaci wyjazdu do Szwecji. "Biało-czerwoni" w Solnie dwukrotnie odrabiali straty, momentami zdecydowanie przeważając nad gospodarzami. Zadecydowała seria błędów i gol Viktora Gyokeresa w 88. minucie spotkania.

Absencja na mundialu nie powoduje oczywiście, że reprezentanci Polski po zakończeniu sezonu klubowego będą mogli od razu udać się na urlopy. Regulamin UEFA jest w tym przypadku bezlitosny i przewiduje rozegranie jeszcze dwóch spotkań towarzyskich. O jednym z rywali "biało-czerwonych" wiadomo było od dłuższego czasu. Odnośnie drugiego przez dłuższy czas prowadzono dywagację, które finalnie przerwał oficjalny komunikat PZPN.

UEFA ogłosiła sędziów najbliższych meczów towarzyskich reprezentacji Polski

Pierwszym z ogłoszonych rywali była reprezentacja Nigerii. Mecz ten zostanie rozegrany 3 czerwca o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. W kontekście drugiego spotkania dość długi czas trwały negocjacje, co do ostatecznego doboru przeciwnika. W medialnych doniesieniach pojawiały się m.in. kandydatury Kosowa a nawet Egiptu. Ostatecznie wybór padł na dobrze nam znaną reprezentację Ukrainy - niedoszłego przeciwnika Polski w finale baraży o Mundial 2026.

W kontekście tego spotkania będzie świadkami rzeczy nietypowych dla reprezentacji Polski. Sparing z Ukrainą zostanie rozegrany nie na PGE Narodowym w Warszawie, a na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. "Nietypowy" będzie również termin rozegrania spotkania - mecz zaplanowano bowiem na 31 maja na godz. 17:30. Jest to duża odmiana od zdecydowanej większości spotkań naszej kadry, rozgrywanych wieczorami.

Już za niedługo Jan Urban będzie musiał ogłosić listę zawodników powołanych na oba sparingi. Niewykluczone, że w tym gronie znajdziemy kilku absolutnych debiutantów, dla których będzie to jedyna szansa, by przekonać selekcjonera przed jesiennymi meczami Ligi Narodów.

Tradycyjnie przed nadchodzącymi meczami UEFA opublikowała listę sędziów oddelegowanych na poszczególne spotkania. Mecz z Ukrainą jako sędzia główny poprowadzi Filip Glova. Słowak może kojarzyć się polskim sympatykom fatalnie - wszak sędziował zakończony porażką 2:3 mecz polskiej kadry z Mołdawią. Drugi ze sparingów sędziował będzie natomiast Marian Alexandru Barbu z Rumunii, który na PGE Narodowym po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzi mecz seniorskiej reprezentacji Polski.

