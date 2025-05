Zanim Michał Probierz odkryje karty, już jest pierwsze zaskoczenie

Polacy po dwóch kolejkach eliminacji mistrzostw świata są liderami, choć za minimalne zwycięstwa z Litwą i Maltą dostali więcej głosów krytyki niż pochwał. Mają jednak sześć punktów i jeśli wygrają też z Finlandią, do co najmniej do września będą na pierwszym miejscu.

W PZPN usłyszeliśmy, że tym razem "miało nie być zaskoczeń", jeśli chodzi o powołania. Trener Michał Probierz budując kadrę na eliminacje sprawiał niespodzianki i do kadry zapraszał nieoczywistych piłkarzy. Jak np. Michaela Ameyawa, Maxiego Oyedele, Mateusza Kowalczyka czy Karola Struskiego. Tym razem o element zaskoczenia zadbał sam Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ustalił z selekcjonerem, że z powodu wyczerpującego sezonu wcześniej rozpocznie urlop. "Organizm daje sygnał, że czasem trzeba odetchnąć" - napisał na instagramie. Reklama

Wśród powołanych nie powinno być zatem zbyt wielu zmian w porównaniu do tych, którzy byli dostępni na spotkania z Litwą i Maltą w eliminacjach mistrzostw świata. Z 25, a właściwie 27 zawodników (dwóch dołączyło awaryjnie w miejsce kontuzjowanych) na marcowe zgrupowanie teraz zabraknie Lewandowskiego.

Pewniakami do linii ataku wydają się być Adam Buksa, Karol Świderski i Krzysztof Piątek. Napastnik FC Midtjylland nieźle spisywał się w duńskiej ekstraklasie, a w końcówce sezonu w sześciu meczach zdobył cztery gole. Świderski po przenosinach do Panathinaikosu w 16 spotkaniach strzelił cztery bramki i miał trzy asysty. Za to Piątek pod względem liczby bramek rozegrał wyjątkowy sezon - 31 goli w 48 występach.

Selekcjoner zwykle powoływał czterech graczy do ataku i byli to typowi zawodnicy na pozycję nr 9. Trudno jednak wskazać kolejną "dziewiątkę", która może znaleźć się w kadrze. Chyba że do ataku włączymy skrzydłowych. Jednym z nich na pewno będzie Kamil Grosicki, który został powołany, by w meczu towarzyskim z Mołdawią pożegnać się z reprezentacją. Może warto zatrzymać go też na spotkanie z Finlandią. Z 17 goli zdobytych w biało-czerwonych barwach aż pięć wbił temu rywalowi, w tym hat trick w 2020 roku. Na kilku pozycjach w meksykańskim Cruz Azul występuje też Mateusz Bogusz - jako środkowy lub lewy napastnik, a także ofensywny pomocnik. Reklama

Wśród powołanych prawdopodobnie zabraknie Kamila Piątkowskiego, który w ostatnich czterech spotkaniach był podstawowym obrońcą reprezentacji. 25-letni stoper z powodu urazu nie zagrał w dwóch ostatnich meczach tureckiej ekstraklasy. Z poprzedniego zgrupowania uraz wyeliminował Sebastiana Walukiewicza - wtedy zastąpił go Mateusz Skrzypczak. Teraz zawodnik Torino jest już zdrowy, ale ma problemy z regularnymi występami. Z sześciu ostatnich meczów, tylko raz był w podstawowym składzie (45 minut), a dwa spędził na ławce rezerwowych.

Spośród pozostałych wówczas powołanych obrońców - Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz czy Matty Cash grają regularnie. Choć obrońca Southampton opuścił dwa kończące sezon mecze podobno z powodu drobnego urazu. A być może chodzi o to, że ma odejść do nowego klubu. Inaczej wygląda sprawa Mateusza Wieteski. Obrońca wypożyczony z Cagliari do PAOK Saloniki ostatni raz wystąpił w lidze 13 kwietnia. Problemy z grą miał też Bartosz Bereszyński z Sampdorii - w maju spędził na boisku tylko 32 minuty we włoskiej Serie B. Reklama

Nie powinno też być zmian wśród bramkarzy. W marcu Probierz powołał Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę, Bartłomieja Drągowskiego i Bartosza Mrozka. Wszyscy w swoich zespołach są podstawowymi zawodnikami.

