Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zamieszanie wokół Kiwiora, są nowe wieści. Tak wygląda sytuacja Polaka

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od dłuższego czasu Jakub Kiwior zdaje się być obiektem zainteresowania portugalskiego giganta, FC Porto. Klub składał już oficjalne oferty za Polaka, lecz Arsenal stanowczo je odrzucał stawiając jasny warunek - około 35 milionów euro. Najnowsze informację w sprawie tej transakcji przedstawił dobrze poinformowany dziennikarz, Fabrizio Romano.

Jakub Kiwior w barwach Arsenalu
Jakub Kiwior w barwach Arsenalu Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Zdecydowanie nie tak początek sezonu 2025/2026 w barwach Arsenalu wyobrażał sobie Jakub Kiwior. Polak ma za sobą całkiem udaną poprzednią kampanię, gdzie z powodzeniem zastąpił kontuzjowanego wówczas Gabriela. Zaliczył on kilka wybitnych występów, w tym w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Szczególnie pamiętny był dwumecz przeciwko Realowi Madryt.

Wobec takich występów defensora wydawać się mogło, że ten w przyszłości może otrzymać od Mikela Artety nieco więcej szans na grę, lecz niewiele na to wskazuje. Defensor nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie 1. kolejki Premier League z Manchesterem United.

Zobacz również:

Lewandowski podpisał się pod listem do Trzaskowskiego. Pilny apel
Sportowe życie

Sportowcy apelują do Rafała Trzaskowskiego. Wśród nich Robert Lewandowski. "Nie przystoi"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Sytuację Polaka od dawna monitoruję FC Porto. Portugalski gigant złożył już jakiś czas temu oficjalną ofertę, jednakże Arsenal odrzucił ją i według różnych źródeł oczekuje około 35 milionów euro. Nie wiadomo, czy zespół będzie gotowy na takie wydatki. Najnowsze informacje w tej sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Fabrizio Romano.

    Romano przekazał wieści dot. Kiwiora. Jasny przekaz

    W opinii dziennikarza Porto wciąż jest zainteresowane pozyskaniem Polaka i na bieżąco monitoruje jego sytuację. W dodatku ten jest w czołówce kandydatów do wzmocnienia zespołu. Transakcja nie jest łatwa do zrealizowania.

    - FC Porto nadal interesuje się Jakubem Kiwiorem, po tym jak Arsenal odrzucił ofertę w lipcu. Znajduje się wysoko na liście Porto w kontekście nowego środkowego obrońcy, ale Arsenal ceni Kiwiora jako ważnego zawodnika, a to nie jest łatwa transakcja - napisał.

    Co ciekawe, jeśli Kiwior trafi do Porto, to będzie on drugim Polakiem w zespole. Niedawno do Portugalii przeniósł się Jan Bednarek. Ten zanotował w klubie już kilka występów i jest postrzegany, jako kapitalny obrońca, o czym świadczą opinie tamtejszych dziennikarzy i ekspertów.

    RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

    Zobacz również:

    Real Madryt - CA Osasuna
    La Liga

    Jeden gol przesądził. Zaskakujące problemy Realu Madryt w pierwszym meczu sezonu

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz
    Piłkarz drużyny Arsenal w czerwono-białej koszulce gestykuluje i krzyczy, pokazując silne emocje podczas meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz rozmyte trybuny.
    Jakub KiwiorKieran McManus/ShutterstockEast News
    Piłkarz w czarnej koszulce z napisem Emirates Fly Better biegnie po boisku podczas meczu, na tle rozmytej publiczności i innych zawodników
    Jakub KiwiorORLANDO RAMIREZAFP
    Piłkarz w czerwonej reprezentacyjnej kurtce Polski z herbem orła i logiem sponsora, stoi na tle rozmytego stadionu wśród innych sportowców.
    Jan BednarekMarcin GolbaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja