Zamieszanie wokół Kiwiora, są nowe wieści. Tak wygląda sytuacja Polaka

Zdecydowanie nie tak początek sezonu 2025/2026 w barwach Arsenalu wyobrażał sobie Jakub Kiwior. Polak ma za sobą całkiem udaną poprzednią kampanię, gdzie z powodzeniem zastąpił kontuzjowanego wówczas Gabriela. Zaliczył on kilka wybitnych występów, w tym w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Szczególnie pamiętny był dwumecz przeciwko Realowi Madryt.

Wobec takich występów defensora wydawać się mogło, że ten w przyszłości może otrzymać od Mikela Artety nieco więcej szans na grę, lecz niewiele na to wskazuje. Defensor nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie 1. kolejki Premier League z Manchesterem United.

Sytuację Polaka od dawna monitoruję FC Porto. Portugalski gigant złożył już jakiś czas temu oficjalną ofertę, jednakże Arsenal odrzucił ją i według różnych źródeł oczekuje około 35 milionów euro. Nie wiadomo, czy zespół będzie gotowy na takie wydatki. Najnowsze informacje w tej sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Fabrizio Romano.

Romano przekazał wieści dot. Kiwiora. Jasny przekaz

W opinii dziennikarza Porto wciąż jest zainteresowane pozyskaniem Polaka i na bieżąco monitoruje jego sytuację. W dodatku ten jest w czołówce kandydatów do wzmocnienia zespołu. Transakcja nie jest łatwa do zrealizowania.

- FC Porto nadal interesuje się Jakubem Kiwiorem, po tym jak Arsenal odrzucił ofertę w lipcu. Znajduje się wysoko na liście Porto w kontekście nowego środkowego obrońcy, ale Arsenal ceni Kiwiora jako ważnego zawodnika, a to nie jest łatwa transakcja - napisał.

Co ciekawe, jeśli Kiwior trafi do Porto, to będzie on drugim Polakiem w zespole. Niedawno do Portugalii przeniósł się Jan Bednarek. Ten zanotował w klubie już kilka występów i jest postrzegany, jako kapitalny obrońca, o czym świadczą opinie tamtejszych dziennikarzy i ekspertów.

