Zamieszanie wokół Kiwiora, są nowe wieści. Tak wygląda sytuacja Polaka
Od dłuższego czasu Jakub Kiwior zdaje się być obiektem zainteresowania portugalskiego giganta, FC Porto. Klub składał już oficjalne oferty za Polaka, lecz Arsenal stanowczo je odrzucał stawiając jasny warunek - około 35 milionów euro. Najnowsze informację w sprawie tej transakcji przedstawił dobrze poinformowany dziennikarz, Fabrizio Romano.
Zdecydowanie nie tak początek sezonu 2025/2026 w barwach Arsenalu wyobrażał sobie Jakub Kiwior. Polak ma za sobą całkiem udaną poprzednią kampanię, gdzie z powodzeniem zastąpił kontuzjowanego wówczas Gabriela. Zaliczył on kilka wybitnych występów, w tym w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Szczególnie pamiętny był dwumecz przeciwko Realowi Madryt.
Wobec takich występów defensora wydawać się mogło, że ten w przyszłości może otrzymać od Mikela Artety nieco więcej szans na grę, lecz niewiele na to wskazuje. Defensor nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie 1. kolejki Premier League z Manchesterem United.
Sytuację Polaka od dawna monitoruję FC Porto. Portugalski gigant złożył już jakiś czas temu oficjalną ofertę, jednakże Arsenal odrzucił ją i według różnych źródeł oczekuje około 35 milionów euro. Nie wiadomo, czy zespół będzie gotowy na takie wydatki. Najnowsze informacje w tej sprawie za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Fabrizio Romano.
Romano przekazał wieści dot. Kiwiora. Jasny przekaz
W opinii dziennikarza Porto wciąż jest zainteresowane pozyskaniem Polaka i na bieżąco monitoruje jego sytuację. W dodatku ten jest w czołówce kandydatów do wzmocnienia zespołu. Transakcja nie jest łatwa do zrealizowania.
- FC Porto nadal interesuje się Jakubem Kiwiorem, po tym jak Arsenal odrzucił ofertę w lipcu. Znajduje się wysoko na liście Porto w kontekście nowego środkowego obrońcy, ale Arsenal ceni Kiwiora jako ważnego zawodnika, a to nie jest łatwa transakcja - napisał.
Co ciekawe, jeśli Kiwior trafi do Porto, to będzie on drugim Polakiem w zespole. Niedawno do Portugalii przeniósł się Jan Bednarek. Ten zanotował w klubie już kilka występów i jest postrzegany, jako kapitalny obrońca, o czym świadczą opinie tamtejszych dziennikarzy i ekspertów.