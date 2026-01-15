Zalewski zaczyna błyszczeć. Wielka zmiana na horyzoncie. Gigant chce Polaka

Nicola Zalewski na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy był zawodnikiem aż trzech włoskich klubów. Zimą 2025 roku odszedł z AS Roma na półroczne wypożyczenie do Interu Mediolan, z którym walczył o triumf w Lidze Mistrzów i wygraną w Serie A. W Mediolanie spisał się bardzo dobrze.

Na tyle, że klub bez wątpliwości zdecydował się wykupić reprezentanta Polski za bardzo małe pieniądze - ledwie osiem milionów euro. Karta zawodnicza Zalewskiego w Interze nie była jednak zbyt długo. Po nieco ponad miesiącu zgłosiła się bowiem Atalanta Bergamo, która przekonała Nicolę do zmiany barw i zapłaciła za niego 18 milionów euro.

Zalewski na celowniku giganta. Kolejna zmiana barw?

Początki w Bergamo były dla Zalewskiego trudne, ale już od kilku tygodni stanowi ważny element zespołu Rafaele Palladino. Co więcej, nasz kadrowicz nie występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, a nie na wahadle. Dzięki temu ma większy wpływ na grę drużyny i w tej roli spisuje się bardzo dobrze.

Forma Polaka nie uszła uwadze skautów. Według włoskiej "Repubblici" zainteresowanie reprezentantem Polski zaczęła wyrażać ekipa obecnych mistrzów Włoch - SSC Napoli. "Pierwsze kontakty w tej sprawie zostały już nawiązane" - czytamy, co wskazywałoby na to, że do transferu może dojść jeszcze zimą.

Trudno uwierzyć w to, żeby Nicola chciał kolejny raz zmienić barwy, ale magia Neapolu może tu pewnie zainteresowanym pomóc. Obecna umowa Polaka obowiązuje do 2029 roku, ale Atalanta ma po swojej stronie opcję przedłużenia o dwa lata. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach "Zale" zagrał w 19 meczach. Strzelił gola i trzy razy asystował.

Nicola Zalewski przerwał milczenie ws. transferu Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News

Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu Mediolan EMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP