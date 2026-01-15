Zalewski zaczyna błyszczeć. Wielka zmiana na horyzoncie. Gigant chce Polaka
Nicola Zalewski po trudnym początku w Atalancie Bergamo zaczął łapać wiatr w żagle i stał się bardzo ważnym piłkarzem. To nie uszło oczywiście uwadze skautów największych klubów. Włoska "Repubblica" informuje o zainteresowaniu sprowadzeniem Polaka. Chodzi o jednego z włoskich gigantów.
Nicola Zalewski na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy był zawodnikiem aż trzech włoskich klubów. Zimą 2025 roku odszedł z AS Roma na półroczne wypożyczenie do Interu Mediolan, z którym walczył o triumf w Lidze Mistrzów i wygraną w Serie A. W Mediolanie spisał się bardzo dobrze.
Na tyle, że klub bez wątpliwości zdecydował się wykupić reprezentanta Polski za bardzo małe pieniądze - ledwie osiem milionów euro. Karta zawodnicza Zalewskiego w Interze nie była jednak zbyt długo. Po nieco ponad miesiącu zgłosiła się bowiem Atalanta Bergamo, która przekonała Nicolę do zmiany barw i zapłaciła za niego 18 milionów euro.
Zalewski na celowniku giganta. Kolejna zmiana barw?
Początki w Bergamo były dla Zalewskiego trudne, ale już od kilku tygodni stanowi ważny element zespołu Rafaele Palladino. Co więcej, nasz kadrowicz nie występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, a nie na wahadle. Dzięki temu ma większy wpływ na grę drużyny i w tej roli spisuje się bardzo dobrze.
Forma Polaka nie uszła uwadze skautów. Według włoskiej "Repubblici" zainteresowanie reprezentantem Polski zaczęła wyrażać ekipa obecnych mistrzów Włoch - SSC Napoli. "Pierwsze kontakty w tej sprawie zostały już nawiązane" - czytamy, co wskazywałoby na to, że do transferu może dojść jeszcze zimą.
Trudno uwierzyć w to, żeby Nicola chciał kolejny raz zmienić barwy, ale magia Neapolu może tu pewnie zainteresowanym pomóc. Obecna umowa Polaka obowiązuje do 2029 roku, ale Atalanta ma po swojej stronie opcję przedłużenia o dwa lata. W tym sezonie we wszystkich rozgrywkach "Zale" zagrał w 19 meczach. Strzelił gola i trzy razy asystował.