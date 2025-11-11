Zalewski wyjechał do Polski, a tu pilny komunikat z Włoch. Wystarczyła doba

Dokładnie 10 listopada w Warszawie rozpoczęło się kolejne zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Do kadry po kontuzji, jakiej odniósł pod koniec września wrócił Nicola Zalewski. Wahadłowy po letnim transferze z Interu Mediolan do Atalanty zdawał się być jednym z najlepszych graczy zespołu. Niestety w ostatnim czasie po powrocie do gry notuje nieco mniej minut. Do tego jego drużyna spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

W ostatnich czterech spotkaniach rozgrywek Serie A zespół Nicoli Zalewskiego zaliczył dwa remisy i dwie porażki. Szczególnie wstydliwa była ta ostatnia, w niedzielę 0:3 z Sassuolo. Dzień po tym meczu Atalanta poinformowała o zwolnieniu dotychczasowego szkoleniowca drużyny, Ivana Jurcicia.

W tamtejszych mediach od razu głośno zrobiło się o potencjalnym następcy. W gronie faworytów do objęcia Atalany wymieniany był m.in. Raffaele Palladino, czyli niedawny opiekun Fiorentiny. We wtorek pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Atalanta ogłasza, oto następca Juricia

Jak przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych następcą Chorwata został wspomniany już Palladino. Umowa pomiędzy klubem i szkoleniowcem została podpisana do 30 czerwca 2027 roku.

- Atalanta z przyjemnością informuje, że stanowisko szkoleniowca pierwszej drużyny powierzono 41-letniemu Raffaele Palladino - napisano.

Włoch przed Atalantą pracował w Monzie, gdzie jako trener pierwszej drużyny zanotował aż 73 mecze. Do tego w sezonie 2024/2025 prowadził Fiorentinę, z którą dotarł do półfinału rozgrywek Ligi Konferencji. Okazję do debiutu na ławce będzie miał tuż po przerwie reprezentacyjnej, a dokładniej w sobotę 22 listopada. Wtedy Atalanta zmierzy się z Napoli.

