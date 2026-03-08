Zalewski w centrum uwagi, Włosi nie mogli tego przemilczeć. Polak doceniony

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę Atalanta Nicoli Zalewskiego zmierzyła się w Serie A z Udinese. Polak rozpoczął starcie na ławce rezerwowych, lecz od razu po wejściu na boisko stał się jednym z najlepszych na placu gry. Zaledwie kilka chwil później zanotował asystę i miał spory wpływ na powrót swojej ekipy ze stanu 0:2 na 2:2. Jego wyczyn nie przeszedł obojętnie we Włoszech. Tamtejsze media rozpisują się na jego temat.

Piłka nożna: Nicola Zalewski oceniony przez włoskie media
Nicola ZalewskiMairo Cinquetti/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Nieźle w Serie A radzi sobie Atalanta, która walczy o miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach. W barwach tej ekipy kibicować możemy Nicoli Zalewskiemu, czyli skrzydłowemu reprezentacji Polski. Ten w sobotę kolejny raz dał o sobie znać i zachwycił wchodząc na murawę z ławki.

Zespół Raffaele Palladino na własnym stadionie zmierzył się z Udinese, a cała rywalizacja nie do końca toczyła się wedle ich myśli. Ekipa Kosty Runjaicia prowadziła w pewnym momencie już 2:0. Taki stan rzeczy zmusił Atalantę do zmian, a na boisku w 57. minucie pojawił się m.in. właśnie Nicola Zalewski.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Lewandowski na ustach Hiszpanów. Oto co zrobił w meczu La Liga. Tak go nazwali

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Nasz reprezentant niedługo po tym już miał powody do radości. Po dryblingu z lewej strony popisał się doskonałym dośrodkowaniem, a je wykorzystał Gianluca Scamacca. Kilka chwil później było już 2:2. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie, a 24-latek bez dwóch zdań był jednym z bohaterów tego meczu.

    Niedługo po zakończeniu spotkania o postawie Polaka rozpisywały się włoskie media. Takie słowa zdecydowanie mogą być zadowalające.

    Zalewski oceniony przez Włochów. Same pozytywy

    Skrzydłowy przez w skali 10-stopniowej otrzymał odpowiednio 6,5 od Calciomercato i 7 od TuttoMercatoWeb. Obydwa serwisy o naszym zawodniku napisały także kilka miłych słów. Pierwszy z wymienionych wskazuje, że dośrodkowania Zalewskiego były bardzo dobre.

    - Wszedł za Odilona Kossounou. Posyłał w pole karne wyśmienite piłki, natomiast jedną z nich strzałem głową wykończył Gianluca Scamacca - napisano.

    Drugi natomiast wskazuje jasno, że zmiana Polaka dała świeżą energię, która pomogła doprowadzić do upragnionego wyrównania.

    Zobacz również:

    Oskar Pietuszewski
    Piłka nożna

    Godziny do hitu Porto. Nagle takie wieści o Pietuszewskim. W Portugalii "trąbią" o Polaku

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej

      - Świetna zmiana byłego gracza Romy i Interu. Wniósł świeżą energię, jednak przede wszystkim zanotował asystę przy trafieniu Scamacci - czytamy w TuttoMercatoWeb.

      Teraz Atalantę czeka zdecydowanie większe wyzwanie. Już we wtorek zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski
      La Liga

      Lewandowski na ustach Hiszpanów. Oto co zrobił w meczu La Liga. Tak go nazwali

      Michał Chmielewski
      Michał Chmielewski
      Piłkarz w koszulce w niebiesko-czarne pasy stoi na boisku obok chorągiewki narożnej, w tle rozmyte postacie i czerwone elementy.
      Nicola ZalewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
      Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z logo klubu i charakterystycznym wzorem, wykonujący gest pocałunku skierowany w stronę trybun, na tle rozmytego stadionu.
      Nicola ZalewskiJonathan MoscropEast News
      Piłkarz w stroju meczowym Atalanty Bergamo na tle stadionu, za nim widoczni kibice i rozmyte sylwetki innych uczestników wydarzenia sportowego.
      Nicola ZalewskiALESSIO MORGESEAFP
      Athletic Bilbao - FC Barcelona. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja