Zalewski nie zawiódł w hicie, Włosi nie mogli się powstrzymać. Tak go nazwali

Od ośmiu meczów Atalanta Nicoli Zalewskiego jest niepokonana w rozgrywkach Serie A. Mimo dobrej serii z 42 punktami na konie plasowała się na 7. miejscu w ligowej tabeli. Swój udział w takie wyniki miał właśnie Polak, który bez dwóch zdań jest jedną z głównych postaci włoskiego zespołu.

W niedzielę passa mogła zostać zastopowana, bowiem na Stadio Atleti Azzurri d'Italia pojawiło się Napoli. Rywalizacja była zapowiadana jako prawdziwy hit 26. kolejki i zdecydowanie nie zawiódła. Już w 18. minucie na prowadzenie wyszła ekipa gości, a piłkę do bramki skierował Sam Beukema. W drugiej części spotkania zdecydowanie lepiej grała już Atalanta. Wyrównał Marco Pasalić, a wynik na 2:1 ustalił Lazar Samardzić.

Od pierwszego do ostatniego gwizdka na murawie był wspomniany Nicola Zalewski. Co więcej, 24-latek rozegrał bardzo dobre spotkanie i przy golu na 1:1 zaliczył asystę doskonale dośrodkowując z rzutu rożnego.

Rozwiń

Jego występ nie przeszedł obojętnie Włochom, a tamtejsze media licznie rozpisują się o grze kadrowicza Jana Urbana.

Włosi o Zalewskim. Jest jedynym". A to nie koniec

Portal virgilio.it w skali od 1 do 10 ocenił grę naszego reprezentanta na bardzo solidne 6,5. W uzasadnieniu mowa jest o wspomnianej asyście. Zdecydowanie bardziej rozpisał się włoski oddział Eurosportu. Ten ocenił Polaka na 7,5 i uważa go za rozgrywającego ekipy. Do tego uważa, że Polak jest jedynym, który starał się zaskoczyć rywali.

- Teraz był rozgrywającym drużyny, obrona przeciwnika była solidna, ale to on był zawodnikiem, który próbował trochę przełamać schemat, by zaskoczyć rywali po trudnej pierwszej połowie. W drugiej połowie daje z siebie wszystko i jest nie do przeoczenia. Idealna asysta przy golu Pasalicia to wisienka na torcie - czytamy.

Świetnie o Zalewskim piszę również serwis 11contro11.it. Występ był pełen "jakości i charakteru". Do tego chwali się jego próby dryblingu na skrzydle i docenia kapitalną asystę. Jego grę nazwali żywiołową i pomysłową.

- Żywiołowy i pomysłowy, stwarzał problemy na skrzydle i popisał się idealną asystą przy rzucie rożnym przy golu Pasalicia. Występ pełen jakości i charakteru - napisano.

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

Nicola Zalewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports