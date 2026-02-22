Zalewski nie zawiódł w hicie, Włosi nie mogli się powstrzymać. Tak go nazwali

Kapitalnie w niedzielne popołudnie spisała się Atalanta Nicoli Zalewskiego. Zespół naszego reprezentanta w hicie 26. kolejki Serie A pokonał Napoli 2:1, a ten miał spory wkład w taki wynik notując asystę. Zachwytu nie ukrywały włoskie media, które zgodnie pochwalają występ 24-latka. Nazwali go w piękny sposób.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w biały strój z logo MSC, drugi w niebiesko-czarne pasy, w tle widać trybuny wypełnione kibicami.
Nicola Zalewski w trakcie meczu z NapoliStefano Nicoli/LaPresse via ZUMA PressNewspix.pl

Od ośmiu meczów Atalanta Nicoli Zalewskiego jest niepokonana w rozgrywkach Serie A. Mimo dobrej serii z 42 punktami na konie plasowała się na 7. miejscu w ligowej tabeli. Swój udział w takie wyniki miał właśnie Polak, który bez dwóch zdań jest jedną z głównych postaci włoskiego zespołu.

    W niedzielę passa mogła zostać zastopowana, bowiem na Stadio Atleti Azzurri d'Italia pojawiło się Napoli. Rywalizacja była zapowiadana jako prawdziwy hit 26. kolejki i zdecydowanie nie zawiódła. Już w 18. minucie na prowadzenie wyszła ekipa gości, a piłkę do bramki skierował Sam Beukema. W drugiej części spotkania zdecydowanie lepiej grała już Atalanta. Wyrównał Marco Pasalić, a wynik na 2:1 ustalił Lazar Samardzić.

    Od pierwszego do ostatniego gwizdka na murawie był wspomniany Nicola Zalewski. Co więcej, 24-latek rozegrał bardzo dobre spotkanie i przy golu na 1:1 zaliczył asystę doskonale dośrodkowując z rzutu rożnego.

    Jego występ nie przeszedł obojętnie Włochom, a tamtejsze media licznie rozpisują się o grze kadrowicza Jana Urbana.

    Włosi o Zalewskim. Jest jedynym". A to nie koniec

    Portal virgilio.it w skali od 1 do 10 ocenił grę naszego reprezentanta na bardzo solidne 6,5. W uzasadnieniu mowa jest o wspomnianej asyście. Zdecydowanie bardziej rozpisał się włoski oddział Eurosportu. Ten ocenił Polaka na 7,5 i uważa go za rozgrywającego ekipy. Do tego uważa, że Polak jest jedynym, który starał się zaskoczyć rywali.

    - Teraz był rozgrywającym drużyny, obrona przeciwnika była solidna, ale to on był zawodnikiem, który próbował trochę przełamać schemat, by zaskoczyć rywali po trudnej pierwszej połowie. W drugiej połowie daje z siebie wszystko i jest nie do przeoczenia. Idealna asysta przy golu Pasalicia to wisienka na torcie - czytamy.

      Świetnie o Zalewskim piszę również serwis 11contro11.it. Występ był pełen "jakości i charakteru". Do tego chwali się jego próby dryblingu na skrzydle i docenia kapitalną asystę. Jego grę nazwali żywiołową i pomysłową.

      - Żywiołowy i pomysłowy, stwarzał problemy na skrzydle i popisał się idealną asystą przy rzucie rożnym przy golu Pasalicia. Występ pełen jakości i charakteru - napisano.

      Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z logo klubu i charakterystycznym wzorem, wykonujący gest pocałunku skierowany w stronę trybun, na tle rozmytego stadionu.
      Nicola ZalewskiJonathan MoscropEast News
      Piłkarz w koszulce w niebiesko-czarne pasy stoi na boisku obok chorągiewki narożnej, w tle rozmyte postacie i czerwone elementy.
      Nicola ZalewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
