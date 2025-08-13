Zaczyna się. Urban wykreśla to nazwisko z notesu. Czarny scenariusz potwierdzony

Kontuzje kandydatów do gry w reprezentacji Polski to dla nowo mianowanego selekcjonera Jana Urbana najmniej pożądany scenariusz. Zwłaszcza teraz, kiedy dwa najbliższe spotkania drużyny narodowej mogą mieć newralgiczne znaczenie dla losów awansu do MŚ 2026. Tymczasem szef kadry właśnie wykreślił z notesu pierwsze nazwisko.

Fatalne wieści napłynęły z Turcji. W poniedziałkowym meczu ligowym więzadła krzyżowe w kolanie zerwał Mateusz Wieteska. Diagnoza została potwierdzona dopiero dzisiaj. Uraz jest poważny, wymaga chirurgicznej interwencji i przynajmniej półrocznej rehabilitacji.

Wieteska wypada z gry. Selekcjonerski debiut Urbana zbliża się wielkimi krokami

Niespełna dwa tygodnie temu Wieteska został wypożyczony z Cagliari do klubu z Izmitu na sezon 2025/26. Mecz z Trabzonsporem (0:1) był jego debiutem w nowych barwach. Urazu doznał w trakcie interwencji we własnym polu karnym. Była 17. minuta gry.

Polak upadł na murawę i złapał się za prawą nogę. Po otrzymaniu pomocy medycznej próbował kontynuować grę. Dwie minuty później musiał jednak opuścić boisko.

"Co za straszna tragedia" - skwitował wpis na platformie X jeden z działaczy Kocaelisporu, Emrah Ozsahin.

Tego samego dnia ligowy debiut fatalnie ułożył się również dla innego obrońcy kadry - Jana Bednarka, obecnie gracza FC Porto. Z powodu kontuzji nie dokończył spotkania z Vitorią Guimaraes (3:0). Najnowsze wieści z Portugalii są jednak optymistyczne. Zawodnik powinien być w pełni sił już w najbliższy weekend.

Urban bacznie obserwuje kandydatów do reprezentacji i odlicza dni do selekcjonerskiej premiery. Dojdzie do niej 4 września w Rotterdamie, gdzie o punkty eliminacji MŚ zagramy z Holandią. Trzy dni później "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Wieteska obejrzy te spotkania na ekranie. Do tej pory w drużynie narodowej rozegrał sześć spotkań. Po raz ostatni z białym orłem na piersi wystąpił w marcu tego roku przy okazji kwalifikacyjnej potyczki z Maltą (2:0).

