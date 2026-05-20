Zaczęło się od wyprawy Kuleszy. Głos z USA ws. 18-latka, mamy przewagę

Wiele wskazuje na to, że zapowiada się pasjonująca walka poza boiskiem o młodego piłkarza biegającego w koszulce New York Red Bulls. Pomimo zaledwie osiemnastu lat na karku, Julian Zakrzewski Hall już zwrócił na siebie uwagę wielu kibiców z różnych zakątków globu. Spektakularne sceny oglądaliśmy zwłaszcza 14 maja, kiedy to spotkanie z Columbus Crew zakończył hat-trickiem. Trzy gole zdobył on tuż po tym, gdy Cezary Kulesza spotkał się za oceanem z mamą zawodnika, by porozmawiać z nią na temat potencjalnej gry dla "Orłów".

"Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce" - napisał w mediach społecznościowych prezes krajowej federacji. A nad Wisłą zaczęła się dyskusja dotycząca 18-latka. Za powołaniem i to już w maju jest na przykład Robert Warzycha, o czym pisaliśmy TUTAJ. "Niech przyjedzie, pozna kadrę, atmosferę. Przecież to i tak niczego nie przesądza, bo dopiero trzy mecze o stawkę sprawiłyby, że nie mógłby już zmienić narodowych barw" - apelował w rozmowie z portalem "goal.pl".

To dlatego talent może wybrać reprezentację Polski. Ważne słowa zza oceanu

O Julianie Zakrzewskim Hallu tym razem wypowiedział się dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, czyli z drugiego kraju mocno zainteresowanym napastnikiem. I jego słowa powinny zdecydowanie ucieszyć Polaków. "Polska ma wyraźną przewagę w jednym aspekcie: nie widzę tam perspektywicznych napastników, którzy stanęliby mu na drodze po zakończeniu kariery przez Lewandowskiego. W USA jest inaczej - tu jest wielu piłkarzy ok. 24. roku życia i dobrze radzą sobie w Europie. Jeśli więc chce grać regularnie w kadrze, powinien wybrać Polskę" - wyznał Daniel Rebain dla WP SportoweFakty.

Trzeba jednak się spieszyć, ponieważ każde dobre spotkanie w Major League Soccer przybliża młodego zawodnika do tego, by zaufał mu selekcjoner kadry USA. Co zrobi Jan Urban? Przekonamy się w ciągu najbliższych dni. Tekstowe relacje na żywo z nadchodzących potyczek "Biało-Czerwonych" w Interia Sport.

Julian Zakrzewski-Hall Rich Graessle/Icon Sportswire East News

Julian Zakrzewski Hall FEDERICO TORRES AFP

Julian Zakrzewski Hall walczy o piłkę z Leo Messim Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





