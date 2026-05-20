Zaczęło się od wyprawy Kuleszy. Głos z USA ws. 18-latka, mamy przewagę
Już tylko dni dzielą polskich kibiców od tego, gdy Jan Urban podzieli się listą powołanych zawodników na dwa towarzyskie spotkania reprezentacji. Prawdopodobny jest chociażby debiut zaledwie 18-letniego Juliana Zakrzewskiego Halla. Niedawno napastnik strzelił hat-tricka w Major League Soccer, ponadto Cezary Kulesza spotkał się z jego mamą. Plany mogą pokrzyżować jednak Amerykanie. Ale mamy nad nimi pewną przewagę, co zauważył dziennikarz zza oceanu na łamach WP SportoweFakty.
Wiele wskazuje na to, że zapowiada się pasjonująca walka poza boiskiem o młodego piłkarza biegającego w koszulce New York Red Bulls. Pomimo zaledwie osiemnastu lat na karku, Julian Zakrzewski Hall już zwrócił na siebie uwagę wielu kibiców z różnych zakątków globu. Spektakularne sceny oglądaliśmy zwłaszcza 14 maja, kiedy to spotkanie z Columbus Crew zakończył hat-trickiem. Trzy gole zdobył on tuż po tym, gdy Cezary Kulesza spotkał się za oceanem z mamą zawodnika, by porozmawiać z nią na temat potencjalnej gry dla "Orłów".
"Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce" - napisał w mediach społecznościowych prezes krajowej federacji. A nad Wisłą zaczęła się dyskusja dotycząca 18-latka. Za powołaniem i to już w maju jest na przykład Robert Warzycha, o czym pisaliśmy TUTAJ. "Niech przyjedzie, pozna kadrę, atmosferę. Przecież to i tak niczego nie przesądza, bo dopiero trzy mecze o stawkę sprawiłyby, że nie mógłby już zmienić narodowych barw" - apelował w rozmowie z portalem "goal.pl".
To dlatego talent może wybrać reprezentację Polski. Ważne słowa zza oceanu
O Julianie Zakrzewskim Hallu tym razem wypowiedział się dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, czyli z drugiego kraju mocno zainteresowanym napastnikiem. I jego słowa powinny zdecydowanie ucieszyć Polaków. "Polska ma wyraźną przewagę w jednym aspekcie: nie widzę tam perspektywicznych napastników, którzy stanęliby mu na drodze po zakończeniu kariery przez Lewandowskiego. W USA jest inaczej - tu jest wielu piłkarzy ok. 24. roku życia i dobrze radzą sobie w Europie. Jeśli więc chce grać regularnie w kadrze, powinien wybrać Polskę" - wyznał Daniel Rebain dla WP SportoweFakty.
Trzeba jednak się spieszyć, ponieważ każde dobre spotkanie w Major League Soccer przybliża młodego zawodnika do tego, by zaufał mu selekcjoner kadry USA. Co zrobi Jan Urban? Przekonamy się w ciągu najbliższych dni. Tekstowe relacje na żywo z nadchodzących potyczek "Biało-Czerwonych" w Interia Sport.