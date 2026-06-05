Zaczęło się od sensacji w meczu Polek. Skasowany gol, potem historyczny wynik

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Piłkarki reprezentacji Polski bezbramkowo remisowały z Francją do przerwy w Gdańsku, a nawet były bliskie prowadzenia. Gol do szatni został jednak anulowany przez wcześniejszy faul. Ostatecznie, po zmianie stron, Francuzki dopięły swego i szybko strzeliły gola, a później kolejnego i wygrały 2:0 z podopiecznymi trenerki Niny Patalon. Ten mecz przeszedł jednak do historii z powodu rekordowej frekwencji na meczu żeńskiej kadry.

Ewa Pajor w meczu Polska - Francja
Ewa Pajor w meczu Polska - FrancjaLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORTNewspix.pl

W marcu reprezentantki Polski otrzymały brutalną lekcję futbolu od Francji, przegrając na wyjeździe 1:4. I z przebiegu pierwszej połowy widać było, że wyciągnęły wnioski, chociaż bezbramkowy remis zawdzięczały przede wszystkim bohaterce pierwszych trzech kwadransów - bramkarce Kindze Seweryn grającej na co dzień dla GKS-u Katowice.

Francuzki dominowały w Gdańsku, mając aż 67% posiadania piłki i dyrygując grą, przyspieszając i konstruując akcję w dowolnym momencie. Wciąż nie mogły jednak pokonać świetnie dysponowanej Seweryn. Kiedy polska bramkarka położyła się na murawie w 38. minucie i potrzebowała pomocy medycznej, serca kibiców mogły zabić mocniej, ale na szczęście skończyło się na strachu.

Zaledwie 4 minuty później Polki cieszyły się z prowadzenia, ale gol został "skasowany" po tym, jak pierwotnie sędzina Kirsty Dowle z Anglii wskazałą na środek boiska. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarka Constance Picaud miała już piłkę w rękawicach, ale po zderzeniu z jedną z naszych zawodniczek wypuściła futbolówkę z rąk, a ta wtoczyła się do bramki. Dowle po chwili musiała więc podyktować faul na francuskiej golkiper.

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Druga połowa zaczęła się dla Polek najgorzej, jak tylko mogła. Już w 47. minucie "Biało-czerwone" straciły piłkę w środku boiska, co wykorzystały rywalki. Sakina Karchaoui pognała w stronę bramki i w kluczowym momencie podała piłkę przed siebie. Melvine Malard wyprzedziła naszą obrończynię i uderzyła. Seweryn jeszcze piłke odbiłą, ale ta i tak wpadła do siatki.

Dziesięć minut po zmianie stron podopieczne Niny Patalon miały jednak dwie wyborne sytuacje, aby doprowadzić do wyrównania. Najpierw Weronika Zawistowska już wchodziła w pole karne po kontrze, ale w kluczowym momencie upadła na murawę i zdaniem arbiter nie było tutaj faulu. Po kolejnych dwóch minutach Pajor zwolniła kontrę i rozprowadziła akcję, a futbolówka znów trafiła do Zawistowskiej. W tej sytuacji Polka jednak źle przyjęła i piłkę przejęły rywalki.

Szybko Polki przekonały się o tym, że niewykorzystane okazje się mszczą. Sandy Baltimore zaczarowała na lewym skrzydle i po efektywnej ruletce podała do koleżanki, sama biegnąć już na bramkę. Błyskawicznie otrzymała fubtolówkę z powrotem od Malard, gubiąc obronę i uderzając bez problemu. Było już 0:2.

Na otarcie łez kibice mogli poczuć się wyjątkowo, kiedy spiker ogłosił, że na trybunach gdańskiego obiektu znajduje się 11713 widzów - to nowy rekord frekwencji na meczu żeńskiej reprezentacji Polski.

Po tym spotkaniu Polki ostatecznie zajmują ostatnie miejsce w grupie 2 eliminacji do mistrzostw świata bez ani jednego zwycięstwa (0-1-4), a także żegnają się z dywizją A. Francja natomiast wróciła na fotel lidera - przynajmniej do czasu meczu Holandii.

Ostatni mecz fazy grupowej eliminacji Polki zagrają już we wtorek z Holandią. Jesienią z kolei podopieczne Niny Patalon staną przed kolejną szasną uzyskania biletów na mundial, gdy zagrają w barażach.

Kwal. do MŚ - Europa (K)
Liga A
05.06.2026
18:00
Zakończony
Melvine Malard
47'
Sandy Baltimore
63'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Polska (K)
Francja (K)
Rezerwowi

Statystyki meczu

Polska (K)
0 - 2
Francja (K)
Posiadanie piłki
35%
65%
Strzały
8
18
Strzały celne
2
8
Strzały niecelne
4
2
Strzały zablokowane
2
8
Ataki
71
101

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