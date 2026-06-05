W marcu reprezentantki Polski otrzymały brutalną lekcję futbolu od Francji, przegrając na wyjeździe 1:4. I z przebiegu pierwszej połowy widać było, że wyciągnęły wnioski, chociaż bezbramkowy remis zawdzięczały przede wszystkim bohaterce pierwszych trzech kwadransów - bramkarce Kindze Seweryn grającej na co dzień dla GKS-u Katowice.

Francuzki dominowały w Gdańsku, mając aż 67% posiadania piłki i dyrygując grą, przyspieszając i konstruując akcję w dowolnym momencie. Wciąż nie mogły jednak pokonać świetnie dysponowanej Seweryn. Kiedy polska bramkarka położyła się na murawie w 38. minucie i potrzebowała pomocy medycznej, serca kibiców mogły zabić mocniej, ale na szczęście skończyło się na strachu.

Zaledwie 4 minuty później Polki cieszyły się z prowadzenia, ale gol został "skasowany" po tym, jak pierwotnie sędzina Kirsty Dowle z Anglii wskazałą na środek boiska. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarka Constance Picaud miała już piłkę w rękawicach, ale po zderzeniu z jedną z naszych zawodniczek wypuściła futbolówkę z rąk, a ta wtoczyła się do bramki. Dowle po chwili musiała więc podyktować faul na francuskiej golkiper.

Rozwiń

Druga połowa zaczęła się dla Polek najgorzej, jak tylko mogła. Już w 47. minucie "Biało-czerwone" straciły piłkę w środku boiska, co wykorzystały rywalki. Sakina Karchaoui pognała w stronę bramki i w kluczowym momencie podała piłkę przed siebie. Melvine Malard wyprzedziła naszą obrończynię i uderzyła. Seweryn jeszcze piłke odbiłą, ale ta i tak wpadła do siatki.

Dziesięć minut po zmianie stron podopieczne Niny Patalon miały jednak dwie wyborne sytuacje, aby doprowadzić do wyrównania. Najpierw Weronika Zawistowska już wchodziła w pole karne po kontrze, ale w kluczowym momencie upadła na murawę i zdaniem arbiter nie było tutaj faulu. Po kolejnych dwóch minutach Pajor zwolniła kontrę i rozprowadziła akcję, a futbolówka znów trafiła do Zawistowskiej. W tej sytuacji Polka jednak źle przyjęła i piłkę przejęły rywalki.

Szybko Polki przekonały się o tym, że niewykorzystane okazje się mszczą. Sandy Baltimore zaczarowała na lewym skrzydle i po efektywnej ruletce podała do koleżanki, sama biegnąć już na bramkę. Błyskawicznie otrzymała fubtolówkę z powrotem od Malard, gubiąc obronę i uderzając bez problemu. Było już 0:2.

Na otarcie łez kibice mogli poczuć się wyjątkowo, kiedy spiker ogłosił, że na trybunach gdańskiego obiektu znajduje się 11713 widzów - to nowy rekord frekwencji na meczu żeńskiej reprezentacji Polski.

Po tym spotkaniu Polki ostatecznie zajmują ostatnie miejsce w grupie 2 eliminacji do mistrzostw świata bez ani jednego zwycięstwa (0-1-4), a także żegnają się z dywizją A. Francja natomiast wróciła na fotel lidera - przynajmniej do czasu meczu Holandii.

Ostatni mecz fazy grupowej eliminacji Polki zagrają już we wtorek z Holandią. Jesienią z kolei podopieczne Niny Patalon staną przed kolejną szasną uzyskania biletów na mundial, gdy zagrają w barażach.

Statystyki meczu Polska (K) 0 - 2 Francja (K) Posiadanie piłki 35% 65% Strzały 8 18 Strzały celne 2 8 Strzały niecelne 4 2 Strzały zablokowane 2 8 Ataki 71 101

Ewa Pajor Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Ewa Pajor w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz/East News East News

Ewa Pajor powołana do reprezentacji na najbliższe zgrupowanie Marcin Golba AFP





Zmiany zasad w siatkarskiej Lidze Narodów. Jakub Bednaruk wyjaśnia Polsat Sport