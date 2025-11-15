Zachwyty po meczu z Holandią, a tu taki cios w Probierza. Nie było hamulców. "Nieszczęście"

Przed rywalizacją z Holandią wielu kibiców miało tylko jedno życzenie względem reprezentacji Polski - zagrać solidnie i nie przegrać wysoko na PGE Narodowym. Postawa Biało-Czerwonych była jednak na tyle dobra, że można mieć nawet niedosyt, iż nie udało się zdobyć trzech punktów z "Oranje" i przedłużyć nadziei na pierwsze miejsce w grupie, które dawałoby bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Co prawda podopieczni Jana Urbana przez większą część spotkania się bronili i robili to dobrze, ale były momenty, w których to Holendrzy musieli pracować w defensywie przy groźnych atakach gospodarzy. Jeden z takich ataków zakończył się bramką Jakuba Kamińskiego po świetnej asyście Roberta Lewandowskiego. Niestety rywale odpowiedzieli tuż po wznowieniu drugiej połowy spotkania.

Ekspert uderza w Probierza. Ostre słowa pod adresem byłego selekcjonera

Mimo okazji z obu stron rywalizacja zakończyła się remis 1:1, ale wielu polskich kibiców było zadowolonych po spotkaniu. Pojawiło się wiele opinii, że nawet jeśli Polacy przegraliby z Holandią, nie byłaby to wstydliwa porażka i z optymizmem można byłoby patrzeć w przyszłość. Podobnego zdania jest były reprezentant Polski, Piotr Czachowski. Ekspert nie szczędził ciepłych słów pod adresem Urbana.

"Śledzę projekt trenera Jana Urbana z dużą przyjemnością i niekrytym zainteresowaniem" - powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. "Już od początku spotkania było widać, że reprezentanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, po co są na PGE Narodowym. Grali z przyjemnością" - dodał. W ocenie Czachowskiego nie zabrakło również gorzkich słów pod adresem Michała Probierza. Ekspert nie hamował się w swojej opiniii.

"Mając w pamięci grę Polaków za kadencji wcześniejszego szkoleniowca, trudno nie się nie cieszyć, widząc jak teraz spisuje się kadra. Poczyniliśmy gigantyczne postępy w bardzo krótkim czasie i na dziś nie wyobrażam sobie nagłej zapaści" - ocenił. "Istnieje wysokie prawdopodobieństwo zachowania tendencji zwyżkowej. Mam wrażenie, że Jan Urban naprawił nieszczęście, które wywołał Probierz" - stwierdził Czachowski.

