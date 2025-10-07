Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zachwyca w Niemczech, teraz takie doniesienia z kadry. Wyznał całą prawdę

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W poniedziałek ruszyło październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W gronie piłkarzy powołanych do kadry Jana Urbana nie zabrakło Jakuba Kamińskiego, który błyszczy na niemieckich boiskach w barwach 1. FC Koeln. W rozmowie z WP SportoweFakty 23-latek ocenił swoje dwa ostatnie sezony w Bundeslidze. Do tego wypowiedział się także w temacie stabilizacji, jaką do drużyny wprowadził Urban.

Jakub Kamiński
Jakub KamińskiBeata ZawadzkaEast News

Z trzema golami w siedmiu meczach na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski przybył Jakub Kamiński. Piłkarz dostaje wiele szans od klubowego trenera, Lukasa Kwasnioka i jest jednym z kluczowych zawodników 1. FC Koeln. Swoją formą zachwyca nie tylko kibiców w Polsce, ale również w Niemczech. Do tego został w zespole wybrany zawodnikiem września.

Jeśli forma Kamińskiego nie ulegnie zmianie będzie mógł pod koniec kampanii mówić o najlepszym sezonie w Bundeslidze. Do tej pory najlepsze statystyki zaliczył w swojej pierwszej kampanii, 2022/2023. Wówczas w barwach Wolfsburga zaliczył 33 występy, a w nich zanotował pięć trafień i trzy asysty. Kolejne sezony nie były jednak już tak dobre.

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty odniósł się do ostatnich dwóch lat. Jak sam stwierdził są one całkowicie do zapomnienia. Mimo to nie załamywał się i ciężko pracował, aby dojść do odpowiedniej formy.

Zobacz również:

Edward Iordanescu
Ekstraklasa

Chcieliby Edwarda Iordanescu, nadchodzą kluczowe dni. Trener może zrezygnować

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    - Do zapomnienia. Ale się nie załamywałem. Skupiałem się wtedy na mocnych treningach. W Bundeslidze bardzo zwracają na to uwagę. Trenerzy patrzą na zaangażowanie i podejście do zajęć. W sporcie są gorsze momenty, to naturalne, ale ważne, żeby z nich wychodzić. Robiłem swoje i czekałem na efekty - mówił.

    Kamiński jasno o stabilizacji. Urban niewiele zmienia

    Co ciekawe, w powołaniach względem wrześniowego zgrupowania doszło do jedynie trzech zmian. Dwie z nich podyktowane są urazami, bowiem z problemami zdrowotnymi zmagają się Nicola Zalewski i Adam Buksa. W ich miejsce Jan Urban postawił Michała Skórasia i Kacpra Kozłowskiego. Do tego selekcjoner zamiast Bartosza Mrozka zaprosił na zgrupowanie Kacpra Tobiasza.

    Mimo to w mediach i środowisku piłkarskim panuje opinia, że niedawno zatrudniony selekcjoner wprowadził do kadry stabilizację, której do tej pory brakowało. Z tym zgadza się Kamiński, który przyznaje, że jest ona bardzo ważna.

    Zobacz również:

    Wojciech i Marina Szczęśni
    Sportowe życie

    Ledwo Szczęsny z żoną przybyli do kraju, a tu znienacka takie doniesienia. Marina otwarcie wyznała, to koniec domysłów

      Zdecydowanie tak. Tak naprawdę z naszego składu wypadł tylko Nikola Zalewski z powodu kontuzji, ale przyjeżdża Michał Skóraś, który jest w dobrej formie. Trener będzie chciał sprawdzić pewnie kilka rzeczy, każdy chce grać, ale stabilizacja w reprezentacji jest bardzo potrzebna. Najważniejsze, żeby zawodnicy z pierwszego składu występowali w klubach, co przekłada się później na grę w reprezentacji. Mogę to przyznać na własnym przykładzie
      dodał dla WP SportoweFakty.

      Podczas tego zgrupowania "Biało-Czerwoni" rozegrają dwa spotkania. W czwartek, 9 października zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później (12 października) w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata na wyjeździe z Litwą.

      DJB: Zasłużona krytyka Legii po pierwszej kolejce Ligi Konferencji. WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

      Zobacz również:

      Piłkarze Wieczystej Kraków
      I Liga

      Media: Wieczysta wybrała, oto nowy trener. Sensacyjne doniesienia o powrocie do Polski

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski
      Piłkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach świętują sukces na murawie stadionu, jeden z zawodników z numerem 13 na plecach przytula kolegę z drużyny, w tle trybuny wypełnione kibicami.
      Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław WiśniewskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News
      Piłkarz w stroju drużyny FC Köln z białymi i czerwonymi pasami stoi na boisku, wyrażając emocje, w tle widownia stadionu.
      Jakub KamińskiAnke Waelischmiller/SVEN SIMONAFP
      Jakub Kamiński
      Jakub KamińskiPiotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFPAFP
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja