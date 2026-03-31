Zabójczy cios przed przerwą. Szwedzi wykorzystali serię błędów Polaków

Bartłomiej Wrzesiński

Reprezentacja Polki w Solnie rozgrywa kluczowy mecz w kontekście wyjazdu na tegoroczne mistrzostwa świata. Po szybko straconym golu "biało-czerwoni" odrobili straty po świetnej akcji Nicoli Zalewskiego. Niestety, tuż przed przerwą gospodarze ponownie wykorzystali opieszałość Polaków. Zaczęło się od niefrasobliwości Zalewskiego, a chwilę później zawodnicy Urbana po raz kolejny zawiedli w kryciu.

Szwedzcy piłkarze walczą o piłkę głową, bramkarz próbuje obronić, w tle kibice i flaga Szwecji.
w taki sposób padł drugi gola dla reprezentacji Szwecji

Zwieńczeniem walki Polaków o wyjazd na Mistrzostwa świata 2026 jest dla Polaków wyjazdowa potyczka z reprezentacją Szwecji. W poprzedniej rundzie podopieczni Jana Urbana po ciężkim boju wygrali 2:1 z Albanią. Wtorkowi rywale "biało-czerwoni" po hattricku Viktora Gyokeresa pokonali 3:1 Ukrainę.

Emocji nie brakowało od pierwszych minut. Gospodarze szybko wykorzystali jeden błąd w ustawieniu polskiej defensywy i w 19. minucie objęli prowadzenie. Kompletnie niekryty przed polem karnym Anthony Elanga bardzo mocnym uderzeniem pokonał Kamila Grabarę.

Po stracie gola Polacy zdecydowanie ruszyli na Szwedów, dążąc do jak najszybszego wyrównania wyniku spotkania. Nagroda przyszła w 33. minucie. Świetnie dysponowany w ofensywie Nicola Zalewski zbiegł z lewego skrzydła do środka i mocnym uderzeniem pokonał zaskoczonego Kristoffera Nordfeldta.

Zobacz również:

Reprezentant Polski U-17 Zachary Zalewski
Reprezentacja

Bolesny koniec eliminacji dla Polaków. "Nie wywalczyli awansu", to już oficjalne

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Katastrofalne błędy tuż przed przerwą. Szwedzi ponownie na prowadzeniu

Gra Polaków zdecydowanie mogła się podobać. Szwedzi w pewnych momentach sprawiali wrażenie zespołu bezradnego, bez większego pomysłu na grę w ofensywie. Tuż przed przerwą niestety przydarzyła się fala błędów, która przyniosła katastrofalne skutki.

Po niedokładnym zagraniu z lewego skrzydła piłka przeleciała obok Zalewskiego, który zdawał się mieć kontrolę nad sytuacją. Pomocnik Atalanty zlekceważył jednak sytuację, co próbował wykorzystać Elanga. W opinii Slavko Vincicia Polak sfaulował swojego przeciwnika i podyktował rzut wolny dla miejscowych.

Szwedzi w najlepszy możliwy sposób wykorzystali swój atut w postaci rosłych defensorów. Wrzutkę Benjamina Nygrena skierowaną w okolice bliższego słupka mocnym strzałem głową wykorzystał Gustaf Lagerbielke. Podobnie jak przy pierwszej bramce, tak i tutaj strzelec gola dla Szwecji był kompletnie niekryty przez Polaków.

Relacja ze spotkania Polski ze Szwecją jest dostępna w serwisie Interia Sport.

Zobacz również:

Kosowo - Turcja w finale baraży o awans na MŚ
Mundial

Wracają na mistrzostwa świata po 24 latach. Ostatnim razem wywalczyli medal

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
