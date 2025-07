Za granicą znów głośno o Ewie Pajor. Tak ocenili napastniczkę reprezentacji. Polka w ścisłej czołówce

Każdy kibic reprezentacji Polski zapewne chociaż raz słyszał nazwisko Ewy Pajor. Napastniczka, która z początkiem minionego sezonu zasiliła szeregi FC Barcelony, z miejsca stała się niekwestionowaną liderką żeńskiej ekipy "Dumy Katalonii". W 28 ligowych spotkaniach zaliczyła ona 25 trafień do bramki rywalek, co pozwoliło jej sięgnąć po koronę królowej strzelczyń hiszpańskiej ekstraklasy. Co więcej, osiągnęła to wyprzedzając swoją klubową koleżankę - Alexię Putellas - o 9 goli.

W barwach nowej drużyny udało jej się sięgnąć między innymi po tytuł krajowy, Puchar Królowej oraz Superpuchar kobiet. Niestety marzeniem Polki wciąż pozostaje kobiecy odpowiednik Ligi Mistrzów. Barcelona dotarła co prawda do tegorocznego finału europejskich rozgrywek, jednak musiała w nim uznać wyższość rywalek z londyńskiego Arsenalu.

Teraz napastniczka reprezentacji Polski przygotowuje się do jednej z najważniejszych imprez międzynarodowych - tegorocznych mistrzostw Europy kobiet. Ruszają one już 2 lipca. Dla "Biało-czerwonych" rywalizacja rozpocznie się dwa dni później, kiedy to przyjdzie im się zmierzyć w premierowym starciu z Niemkami. Później czeka na nie mecz ze Szwedkami (08.07) oraz Dunkami (12.07).

Ewa Pajor w gronie zawodniczek "wartych obserwowania". Tak piszą o napastniczce reprezentacji

Choć do rozpoczęcia mistrzostw Europy kobiet pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz zagraniczne media zaczynają rozpisywać się na temat tegorocznej imprezy. Portal "The Athletic" postanowił przygotować z tej okazji zestawienie 25 zawodniczek, na których poczynania kibice powinni zwrócić szczególną uwagę. Jedną z piłkarek wyróżnionych w ramach tego rankingu została właśnie Ewa Pajor. W opisie podkreślono między innymi liczby, jakimi na przestrzeni minionego sezonu uraczyła nas 28-latka. Łącznie w 46 spotkaniach zanotowała ona piorunujące 43 trafienia do siatki rywalek.

"Polska jest świeżakiem na euro, ale ma jednego potężnego asa w rękawie - Ewę Pajor. Przejście do Barcelony uczyniło z niej bardziej wszechstronną zawodniczkę, lepiej rozumiejącą grę i tworzącą przestrzeń dla innych piłkarek z zespołu. Ewa Pajor od lat porównywana jest do Roberta Lewandowskiego, czyli skutecznego strzelca w przeciętnym zespole narodowym" - piszą dziennikarze portalu "The Athletic".

Mimo słów uznania względem Ewy Pajor tamtejsi redaktorzy określili "Biało-czerwone" jako potencjalnie najsłabszą ekipę grupy C. Podobne odczucia można mieć zerkając na kobiecy ranking FIFA, który umiejscowił Polki na 27. miejscu wśród reprezentacji narodowych. Dla porównania: Niemki zajmują w tym zestawieniu 3. miejsce, Szwedki ulokowane zostały na 6. pozycji, natomiast Dunki znajdują się na 12. lokacie. Warto jednak przypomnieć, że podczas kwalifikacji do Euro Polki pokonały między innymi reprezentantki Austrii, która w przytoczonym rankingu zajmują 19. pozycję. Nie można wykluczyć więc możliwości sprawienia przez nie swego rodzaju niespodzianki.

